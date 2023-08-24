Олейникова вышла в полуфинал турнира в Швеции

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла очередную победу на 25-тысячнике ITF в Мальме (Швеция).

В 1/4 финала украинка переиграла в двух сетах Сарафину Оливию Гансен из Дании

ITF W25 Мальме. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Сарафина Оливия Гансен (Дания, Q) – 6:1, 6:1

Это была первая в истории встреча теннисисток.

В полуфинальном раунде Олейникова сразится с Сюзаной Ламенс (№275 WTA) из Нидерландов – первым номером посева на турнире.