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ITF
24 августа 2023, 17:43 | Обновлено 24 августа 2023, 17:57
54
0

Олейникова вышла в полуфинал турнира в Швеции

Украинка обыграла соперницу из Дании

24 августа 2023, 17:43 | Обновлено 24 августа 2023, 17:57
54
0
Олейникова вышла в полуфинал турнира в Швеции
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла очередную победу на 25-тысячнике ITF в Мальме (Швеция).

В 1/4 финала украинка переиграла в двух сетах Сарафину Оливию Гансен из Дании

ITF W25 Мальме. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Сарафина Оливия Гансен (Дания, Q) – 6:1, 6:1

Это была первая в истории встреча теннисисток.

В полуфинальном раунде Олейникова сразится с Сюзаной Ламенс (№275 WTA) из Нидерландов – первым номером посева на турнире.

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ITF Мальме Александра Олейникова Сарафина Оливия Гансен
Источник Sport.ua
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