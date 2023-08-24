ITF24 августа 2023, 17:43 | Обновлено 24 августа 2023, 17:57
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Олейникова вышла в полуфинал турнира в Швеции
Украинка обыграла соперницу из Дании
24 августа 2023, 17:43 | Обновлено 24 августа 2023, 17:57
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла очередную победу на 25-тысячнике ITF в Мальме (Швеция).
В 1/4 финала украинка переиграла в двух сетах Сарафину Оливию Гансен из Дании
ITF W25 Мальме. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Сарафина Оливия Гансен (Дания, Q) – 6:1, 6:1
Это была первая в истории встреча теннисисток.
В полуфинальном раунде Олейникова сразится с Сюзаной Ламенс (№275 WTA) из Нидерландов – первым номером посева на турнире.
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