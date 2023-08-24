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Англия
24 августа 2023, 17:22 | Обновлено 24 августа 2023, 17:29
265
0

«Мы солидарны с народом Украины». Арсенал поздравил украинцев с праздником

Лондонский клуб выступил с публичным обращением

24 августа 2023, 17:22 | Обновлено 24 августа 2023, 17:29
265
0
«Мы солидарны с народом Украины». Арсенал поздравил украинцев с праздником
Twitter

Лондонский «Арсенал» в клубном инстаграме опубликовал пост в честь Дня Независимости Украины.

«Мы солидарны с народом Украины в их День Независимости», - говорится в сообщении «канониров».

Как известно, с лета прошлого года цвета «Арсенала» защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Ранее амбассадоры UNITED24 ко Дню Независимости продекламировали известное стихотворение Владимира Сосюры.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник ФК Арсенал Лондон
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