«Мы солидарны с народом Украины». Арсенал поздравил украинцев с праздником

Лондонский «Арсенал» в клубном инстаграме опубликовал пост в честь Дня Независимости Украины.

«Мы солидарны с народом Украины в их День Независимости», - говорится в сообщении «канониров».

Как известно, с лета прошлого года цвета «Арсенала» защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Ранее амбассадоры UNITED24 ко Дню Независимости продекламировали известное стихотворение Владимира Сосюры.