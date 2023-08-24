Англия24 августа 2023, 17:22 | Обновлено 24 августа 2023, 17:29
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«Мы солидарны с народом Украины». Арсенал поздравил украинцев с праздником
Лондонский клуб выступил с публичным обращением
24 августа 2023, 17:22 | Обновлено 24 августа 2023, 17:29
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Лондонский «Арсенал» в клубном инстаграме опубликовал пост в честь Дня Независимости Украины.
«Мы солидарны с народом Украины в их День Независимости», - говорится в сообщении «канониров».
Как известно, с лета прошлого года цвета «Арсенала» защищает украинский защитник Александр Зинченко.
Ранее амбассадоры UNITED24 ко Дню Независимости продекламировали известное стихотворение Владимира Сосюры.
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