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Кубок Либертадорес
24 августа 2023, 17:32 |
92
0

Кубок Либертадорес. Ничья в Буэнос-Айресе, бразильские клубы победили

В Кубке Либертадорес 24 августа прошли три матча четвертьфинала

24 августа 2023, 17:32 |
92
0
Кубок Либертадорес. Ничья в Буэнос-Айресе, бразильские клубы победили
Getty Images/Global Images Ukraine. Бока Хуніорс – Расінг

В четверг, 24 августа, состоялись три четвертьфинальных матча Кубка Либертадорес.

В Буэнос-Айресе встреча аргентинских «Бока Хуниорс» из столицы и «Расинга» из Авельянеды завершилась боевой ничьей, однако зрители на трибунах «Бомбонеры» забитых голов не увидели.

Бразильский «Интернасьональ» в гостях минимально обыграл боливийский «Боливар». Единственный гол в начале встречи забил Алекс Валенсия, а результативную передачу ему отдал бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик.

А другой клуб из Бразилии, «Палмейрас», в колумбийской Перейре одержал крупную победу со счетом 4:0 над местным «Депортиво». В первом тайме гости провели три гола — забили Рафаэль Вейга, Маркос Роша и Майке, а в конце встречи Рони установил окончательный счет.

Кубок Либертадорес 2023

Четвертьфинал. Первые матчи, 24 августа

Бока Хуниорс (Аргентина) – Расинг (Аргентина) – 0:0

Боливар (Боливия) – Интернасьональ (Бразилия) – 0:1 (0:1)

Гол: Валенсия, 16.

Депортиво Перейра (Колумбия) – Палмейрас (Бразилия) – 0:4 (0:3)

Голы: Вейга, 23, Роша, 31, Майке, 34, Рони, 82.

Сетка Плей-офф

Ответные матчи пройдут в четверг, 31 августа.

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Источник Sport.ua
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