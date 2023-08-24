Кубок Либертадорес. Ничья в Буэнос-Айресе, бразильские клубы победили
В Кубке Либертадорес 24 августа прошли три матча четвертьфинала
В четверг, 24 августа, состоялись три четвертьфинальных матча Кубка Либертадорес.
В Буэнос-Айресе встреча аргентинских «Бока Хуниорс» из столицы и «Расинга» из Авельянеды завершилась боевой ничьей, однако зрители на трибунах «Бомбонеры» забитых голов не увидели.
Бразильский «Интернасьональ» в гостях минимально обыграл боливийский «Боливар». Единственный гол в начале встречи забил Алекс Валенсия, а результативную передачу ему отдал бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик.
А другой клуб из Бразилии, «Палмейрас», в колумбийской Перейре одержал крупную победу со счетом 4:0 над местным «Депортиво». В первом тайме гости провели три гола — забили Рафаэль Вейга, Маркос Роша и Майке, а в конце встречи Рони установил окончательный счет.
Кубок Либертадорес 2023
Четвертьфинал. Первые матчи, 24 августа
Бока Хуниорс (Аргентина) – Расинг (Аргентина) – 0:0
Боливар (Боливия) – Интернасьональ (Бразилия) – 0:1 (0:1)
Гол: Валенсия, 16.
Депортиво Перейра (Колумбия) – Палмейрас (Бразилия) – 0:4 (0:3)
Голы: Вейга, 23, Роша, 31, Майке, 34, Рони, 82.
Сетка Плей-офф
Ответные матчи пройдут в четверг, 31 августа.
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