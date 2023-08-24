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  4. Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
24 августа 2023, 17:00 |
1550
3

Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

24 августа 2023, 17:00 |
1550
3
Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против Эжени Бушар из Канады (№216 WTA). Встреча состоится на корте GRANDSTAND первым запуском. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила канадка.

В финальном раунде отбора победительница встречи сразится против Елены Габриэлы Русе (№166 WTA) или Далмы Гальфи (№117 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
поки дуже добре є 1 сет.не розслаблятися Дая!
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+1
Vova Chol
Перший гейм - дуже схоже на клас . Дай Бог !
Ответить
+1
sv_2000
Привет всем! Смотреть не могу. Как там Даяна, подаёт признаки к возрождению?
Ответить
0
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