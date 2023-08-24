Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open
24 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
Во втором раунде отбора украинка сыграет против Эжени Бушар из Канады (№216 WTA). Встреча состоится на корте GRANDSTAND первым запуском. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила канадка.
В финальном раунде отбора победительница встречи сразится против Елены Габриэлы Русе (№166 WTA) или Далмы Гальфи (№117 WTA).
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