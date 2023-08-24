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Лига Европы
24 августа 2023, 16:55 |
174
0

Ответный матч Зари и Славии обслужат арбитры из Франции

Рефери встречи будет Жером Брисар

24 августа 2023, 16:55 |
174
0
Ответный матч Зари и Славии обслужат арбитры из Франции
Twitter (ФК Ницца). Жером Брисар

УЕФА назначил французских арбитров на ответный матч плей-офф Лиги Европы между украинской «Зарей» и чешской «Славией».

Рефери встречи будет Жером Брисар, его ассистентами — Алекси Оже и Орельен Бертомье, а четвертым арбитром — Тома Леонар.

Напомним, что первый матч между «Зарей» и «Славией» пройдет сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Источник УЕФА
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