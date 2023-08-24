Лига Европы24 августа 2023, 16:55 |
174
0
Ответный матч Зари и Славии обслужат арбитры из Франции
Рефери встречи будет Жером Брисар
24 августа 2023, 16:55 |
174
0
УЕФА назначил французских арбитров на ответный матч плей-офф Лиги Европы между украинской «Зарей» и чешской «Славией».
Рефери встречи будет Жером Брисар, его ассистентами — Алекси Оже и Орельен Бертомье, а четвертым арбитром — Тома Леонар.
Напомним, что первый матч между «Зарей» и «Славией» пройдет сегодня, 24 августа, и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2023, 07:00 5
Колумнист Sport.ua – о перспективах форварда сборной Украины в бельгийском клубе
Футбол | 23 августа 2023, 21:34 75
Днепровская команда почти весь поединок провела в меньшинстве
Футбол | 24.08.2023, 14:22
Футбол | 24.08.2023, 04:46
Футбол | 24.08.2023, 14:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.08.2023, 20:19 31
22.08.2023, 18:16 2
23.08.2023, 17:50 3
22.08.2023, 17:40 2
22.08.2023, 22:34 9
23.08.2023, 20:15 13
22.08.2023, 22:53 6