Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень
Украинец с партнерами проведут первую игру плей-офф раунда
В 17:00 по киевскому времени в Костонае (Казахстан) начнется первая игра плей-офф раунда Лиги конференций между местным «Тоболом» и чешской «Викторией Пльзень».
С первых минут поединок в составе «Тобола» начнет 32-летний украинский полузащитник Евгений Шахов. Он, как известно, влился в ряды коллектива из Костаная этим летом. Для него это шестая игра за «Тобол».
Ранее Шахов провел за «Тобол» три матча в чемпионате Казахстана и две игры в квалификации Лиги конференций против «Дерри Сити».
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