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  4. Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень
Лига конференций
24 августа 2023, 16:28 | Обновлено 24 августа 2023, 16:38
213
0

Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень

Украинец с партнерами проведут первую игру плей-офф раунда

24 августа 2023, 16:28 | Обновлено 24 августа 2023, 16:38
213
0
Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень
ФК Заря Луганск. Евгений Шахов

В 17:00 по киевскому времени в Костонае (Казахстан) начнется первая игра плей-офф раунда Лиги конференций между местным «Тоболом» и чешской «Викторией Пльзень».

С первых минут поединок в составе «Тобола» начнет 32-летний украинский полузащитник Евгений Шахов. Он, как известно, влился в ряды коллектива из Костаная этим летом. Для него это шестая игра за «Тобол».

Ранее Шахов провел за «Тобол» три матча в чемпионате Казахстана и две игры в квалификации Лиги конференций против «Дерри Сити».

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Тобол Евгений Шахов Лига конференций наши за границей Виктория Пльзень
Источник Sport.ua
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