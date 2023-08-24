Шахов – в старте Тобола на матч ЛК с Викторией Пльзень

В 17:00 по киевскому времени в Костонае (Казахстан) начнется первая игра плей-офф раунда Лиги конференций между местным «Тоболом» и чешской «Викторией Пльзень».

С первых минут поединок в составе «Тобола» начнет 32-летний украинский полузащитник Евгений Шахов. Он, как известно, влился в ряды коллектива из Костаная этим летом. Для него это шестая игра за «Тобол».

Ранее Шахов провел за «Тобол» три матча в чемпионате Казахстана и две игры в квалификации Лиги конференций против «Дерри Сити».