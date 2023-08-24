Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Суперзвезды поедут в «экзотические» страны.
Прошла жеребьевка группового этапа азиатской лиги чемпионов 2023/24. Своих соперников узнали Криштиану Роналду, Карим Бензема и Неймар.
Звездный португалец сыграет против иранского «Персеполиса», катарского «Аль-Духайла» и... таджикского «Истиклола».
Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема тоже поедет в Иран на матч против «Сепахана». Также в его группе иракский «Аль-Кува» и узбекский АГМК.
В Узбекистан приедут сразу две звезды, ведь в группе D Неймара достались узбекский «Навбахор», иракский «Нассаджи» и индийский «Мумбаи Сити».
Все результаты жеребьевки:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Среди них два клуба Первой лиги – Виктория Сумы и ФСК Мариуполь
Экс-игрок сборной Украины – о матче «Динамо» в плей-офф Лиги конференций