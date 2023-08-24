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24 августа 2023, 17:05 |
590
2

Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?

Суперзвезды поедут в «экзотические» страны.

24 августа 2023, 17:05 |
590
2
Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
АЛЧ

Прошла жеребьевка группового этапа азиатской лиги чемпионов 2023/24. Своих соперников узнали Криштиану Роналду, Карим Бензема и Неймар.

Звездный португалец сыграет против иранского «Персеполиса», катарского «Аль-Духайла» и... таджикского «Истиклола».

Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема тоже поедет в Иран на матч против «Сепахана». Также в его группе иракский «Аль-Кува» и узбекский АГМК.

В Узбекистан приедут сразу две звезды, ведь в группе D Неймара достались узбекский «Навбахор», иракский «Нассаджи» и индийский «Мумбаи Сити».

Все результаты жеребьевки:

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Криштиану Роналду Неймар Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Источник Sport.ua
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Andr_Egor
Пофиг
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+2
Sheva19
Три года назад эту лигу не кто не освещал даже теперь скоро и по телеку начнут показывать как мусульмане в футбол играют.Интереснр а женский футбол у них есть ?Я представляю девушка в парандже бежит за мячом а ещё хуже вратарь в парандже 
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