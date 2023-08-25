Кайседо, Райс, Лавия… Почему опорные полузащитники настолько подорожали?

Список 10 самых дорогих трансферов всех времен выглядит теперь несколько иначе.

Первое место по-прежнему занимает Неймар, второе – Килиан Мбаппе.

Но под ними появился новый порядок, и, по мнению одних, это свидетельствует об изменении облика современного футбола на поле. Другие скажут, что это скорее отражение финансовой мощи «Челси» за пределами поля и девятизначной сделки зимой, которая исказила ситуацию на трансферном рынке.

В любом случае, несомненно, что позиция 6-го номера сейчас в моде и ценится – в буквальном смысле – как никогда раньше. В 2023 году три игрока были проданы за сумму, превышающую 100 млн. фунтов стерлингов (127,1 млн. долл.), и все они – глубоко расположенные полузащитники.

Первым был Энцо Фернандес, перешедший в «Челси» из «Бенфики» за 106,8 млн. фунтов стерлингов в день дедлайна в феврале после победы на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. В июле Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн. фунтов, а в понедельник Мойзес Кайседо подписал контракт с «Челси» за 115 млн. фунтов.

Эти суммы поражают воображение. В случае Фернандеса и Кайседо они входят в шестерку самых дорогих трансферов в истории футбола. Что касается Райса, то он занимает девятое место среди самых дорогих игроков всех времен – примечательно, что на момент подписания контракта с «Арсеналом» у него оставалось 12 месяцев контракта с «Вест Хэмом», и, следовательно, в 2024 году он мог перейти бесплатно.

Любопытно, что за игроков позиции 8-го номера, забивающих голы и традиционно более креативных полузащитников, за которых раньше давали самые большие суммы, платят примерно в два раза меньше.

Этим летом «Ньюкасл» заплатил «Милану» 60,5 млн. фунтов за Сандро Тонали. Мейсон Маунт обошелся «Манчестер Юнайтед» в 55 млн. фунтов. Джеймс Мэддисон, набравший 52 очка по системе гол+пас в АПЛ за три предыдущих сезона, перешел в «Тоттенхэм» за 40 млн. фунтов, Алексис Макаллистер перешел в «Ливерпуль» за 45 млн, которые могут вырасти до 55 млн.

Даже Джуд Беллингем, перешедший в июне из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» за 88,5 млн. фунтов, был значительно дешевле Фернандеса, Кайседо и Райса.

Так что же стоит за ростом популярности №6? Является ли это просто этапом, который пройдет? Может быть, навыки №6 играют более важную роль в том, как сейчас играют в футбол, по сравнению с любой другой позицией на поле? Или «Челси» виноват в завышении цен?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, The Athletic побеседовал со спортивным директоромклуба АПЛ, одним из ведущих агентов, скаутом одного из топовых клубов Европы, бывшим полузащитником сборной Англии и телепрогнозистом, а также специалистом по анализу данных, который специализируется на поиске и оценке игроков.

В финале чемпионата мира 2022 года, когда Аргентина по пенальти обыграла Францию, один игрок сделал больше касаний, больше точных передач и больше отборов, чем кто-либо другой: это был Энцо Фернандес.

На тот момент аргентинцу был 21 год, он был одной из звезд в Катаре, и «Челси» был очень заинтересован в его приобретении. Решение «Челси» активировать клаусулу Фернандеса из «Бенфики» и заплатить 106,8 млн. фунтов (120 млн. евро) за игрока, который за свою карьеру провел всего 70 матчей и стоил всего 10 млн. евро пятью месяцами ранее, вызвало недоумение во всем футбольном мире.

Это также повысило оценку других «шестерок», и этот эффект пульсации продолжает ощущаться в АПЛ (еще одним примером может служить сумма в 58 млн. фунтов, которую «Саутгемптон» потребовал от «Челси» за 19-летнего Ромео Лавию на этой неделе) и за ее пределами.

«Для такого типа игроков цифры просто дикие», – говорит Джермейн Дженас в интервью The Athletic. Я не стал бы смотреть на кого-то из этих игроков и говорить: «Ты лучше Хави, ты лучше Клода Макелеле, ты лучше Серхио Бускетса». Но когда переходит один игрок, это, похоже, определяет цену на рынке именно этого типа игроков.

В наши дни клубы АПЛ настолько сильны, что «Брайтон» может позволить себе отказаться от 90 млн. фунтов. Они могут сказать: «Нам не нужны эти деньги. Мы знаем, чего он стоит, мы считаем, что он лучше Деклана Райса, поэтому мы будем требовать такую цену, и если вы хотите его заполучить, то приходите и забирайте его. Если нет, то он может остаться здесь». Раньше такого не было».

Дженас, который в 2000-х провел 21 матч в составе сборной Англии, прав в отношении позиции «Брайтона» и финансовой мощи клубов Премьер-лиги в целом. Также верно и то, что переход одного высококлассного игрока может диктовать цену на конкретную позицию. Когда в 2019 году «Манчестер Юнайтед» подписал Гарри Магуайра за 80 млн фунтов, «Лестер» использовал в качестве ориентира сумму в 75 млн, которую «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка 18 месяцами ранее.

В этом смысле деньги, которые «Челси» заплатил за Фернандеса в начале года, дали «Вест Хэму» и «Брайтону» больше рычагов влияния на трансферный рынок этим летом. Война предложений на фоне этого – «Манчестер Сити» и «Арсенал» пытались подписать Райса, а «Челси» и «Ливерпуль» конкурировали за Кайседо – создала идеальный шторм.

Другие смотрели на это с искренним недоумением. «Я не мог поверить в цену на Райса или Кайседо», – говорит один из спортивных директоров клуба АПЛ, беседовавший с The Athletic на условиях анонимности.



Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

По данным Transfermarkt, который при оценке игроков опирается на «принцип мудрости толпы», Кайседо стоит 75 млн. евро. Понятно, что в общих масштабах эта цифра мало что значит. А может быть, так и есть?

«Я бы соврал, если бы сказал, что никогда не смотрю на них (стоимость на Transfermarkt)», – добавляет спортивный директор. «Если мы рассматриваем игрока, то всегда смотрим на него, потому что часто он находится не за миллион миль от нас. Так что 75 млн. евро за Кайседо в возрасте 21 года, отыгравшего полтора сезона в АПЛ, – это, на ваш взгляд, много. Но потом Энцо Фернандес переходит, «Брайтон» связывает его (Кайседо) новым контрактом и не нуждается в деньгах, а Деклан Райс переходит».

Есть во всем этом и еще один фактор, который сводится к такому простому понятию, как спрос и предложение. «Одна из причин, по которой они (игроки №6) переходят за большие деньги, заключается в том, что их набор навыков на самом деле в дефиците», – добавляет спортивный директор, ссылаясь на то, что Каземиро в возрасте 30 лет перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года за 70 млн. фунтов.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, спортивный директор перечисляет длинный список вариантов на позицию №8 этим летом и скудный выбор на позицию №6, включая Ибрагима Сангаре из «ПСВ» Эйндховен, которого связывают с клубами АПЛ и континентальной Европы.

«Сангаре стоит 30 млн. евро. Он очень хорошо владеет мячом. Но Сангаре не умеет принимать мяч под давлением», – объясняет он.

«Например, Мойзес Кайседо, начиная атаку после паса от вратаря, справляется с мячом под прессингом, когда его плотно опекают в 22 метрах, обладает и силой, и техническими способностями, и пониманием, что помогает строить атаки в первой фазе. У Сангаре этого нет.

Поэтому, когда вы получаете игрока, обладающего физическими данными, умением обороняться и делать то, что могут делать эти ребята, и хорошо владеющего мячом, даже если никто из тех, кого вы упомянули, не забивает и не делает ассисты на постоянной основе, вы можете сорвать куш».

Скаут, работающий в одном из ведущих клубов Европы, согласен с таким описанием Сангаре. «Раскован во владении мячом», – добавляет он.

Но он также объясняет, что большинству клубов (а речь идет о топ-клубах) придется «пожертвовать качеством владения мячом ради того, кто может передвигаться по всему полю».

Альтернатива – техника вместо атлетизма – будет менее привлекательна для многих клубов АПЛ и, по мнению скаута, в какой-то мере объясняет, почему высококлассный игрок сборной Турции Оркун Кокчу этим летом за 30 млн. евро ушел из «Фейеноорда» в «Бенфику», а не переехал в Англию.

Шейк Дукуре из «Кристал Пэлас» – еще один игрок, попавший в поле зрения скаута: полузащитник, которого он высоко оценивает и который был бы целью его клуба при нормальном рынке. Но 60-70 млн. фунтов за Дукуре – это не нормальный рынок.

«Мне нравится Дукуре», – говорит скаут, не пожелавший по понятным причинам называть свою фамилию. «Он умеет делать понемногу всего... но при этом не является элитным ни в одном из компонентов».

Ключевое различие заключается в том, что Фернандес, Райс и Кайседо являются элитными в нескольких компонентах.

В приведенной ниже таблице показано, как они соотносятся друг с другом:

Удержание мяча – обязательное условие для игрока №6, и на следующей диаграмме показано, что все трое вошли в 15 лучших по «коэффициенту потерь» в прошлом сезоне (что означает долю потерянных мячей от общего количества касаний) среди всех центральных и опорных полузащитников, сыгравших более 900 минут в сезоне 2022/2023.

В случае с Райсом и Кайседо (Фернандес – менее оборонительный глубинный полузащитник) трудно переоценить, насколько они хороши и без мяча.

Райс, проще говоря, обожает отбирать мяч, и Кайседо ничем от него не отличается.

На первом снимке, сделанном в начале месяца в матче за Суперкубок Англии, видно, как Райс преследует Бернарду Силву.

Неизменно, соперники оказываются в беде, когда Райс отбирает мяч, как в случае с Лукасом Окампосом из «Севильи».

В случае с Кайседо возникают моменты, когда кажется, что он не может первым добраться до мяча. На фотографии ниже два игрока «Брайтона» имеют больше возможностей для борьбы с Данго Уаттарой из «Борнмута».

Но Кайседо вырывается вперед и совершает отличный отбор.

Уаттара оказывается на газоне, и «Брайтон» может прорваться вперед.

На снимке ниже Жана-Филипп Матета из «Пэласа» оттирают от мяча, несмотря на то, что имеет преимущество перед Кайседо.

Однако быть элитным № 6 – это одно, а вот стоит ли он 100 млн. фунтов стерлингов – это уже другой вопрос.

Футбол изменился.

В пяти ведущих европейских лигах процент точности передач, за исключением одного сезона, постоянно растет на протяжении последних 15 лет, увеличившись на 25% с 2008 по 2023 год.

Не только Гвардиола ответственен за эти изменения – команды, основанные на владении мячом и играющие в привлекательный футбол, были таковыми задолго до того, как «Барселона», по выражению Алекса Фергюсона, «завела вас на эту карусель и заставила голову кружиться от своих передач».

В то же время очевидно, что Гвардиола оказал огромное влияние на игру и, в частности, на целое поколение тренеров.

Неудивительно, что за последние несколько десятилетий изменилась и роль опорного полузащитника. Для многих Клод Макелеле станет началом всего этого.

«Макелеле был более ориентирован на перехват и короткий пас», – вспоминает Дженас, игравший с бывшим полузащитником «Челси». «А потом появились Хави и даже сам Гвардиола, у которых все проходит через них».

Последнее, похоже, является стандартным вариантом для №6, особенно в эпоху, когда так распространен билд-ап, чему способствовало изменение правила, принятое четыре года назад и позволяющее игрокам отдавать пас партнеру, находящемуся в своей штрафной площади, при выполнении удара от ворот.

Но насколько сильно «шестерки» действительно влияют на игру?

Данные, собранные об опорных полузащитниках компанией Twenty First Group, предоставляющей консалтинговые и технологические услуги, чтобы помочь клубам получить конкурентное преимущество, рисуют картину, в которой №6 является стержнем, или компасом, команды.

«Вы правильно указали ключевую статистику, касающуюся Энцо Фернандеса и касаний во время финала чемпионата мира (118)», – говорит Аурел Назмиу, старший специалист по обработке данных компании Twenty First Group.

«Касания – довольно простая метрика, но она дает хорошее представление о том, кто реально участвует в действиях команды. И в этой статистике сильно выделяются опорные полузащитники. У них – и это если рассматривать только топ-10 игроков по нашей модели – около 77 касаний мяча за игру по сравнению с 68 касаниями у центральных полузащитников.

Они получают мяч гораздо чаще – очевидно, что они находятся глубже. Но они получают примерно на 5% больше передач и выполняют на 18% больше своих передач. Можно привести аргументы в пользу того, насколько рискованными являются некоторые из этих передач, но все же это безопасные варианты перераспределения владения мячом для команды».

Рейтинг топ-20 опорных и центральных полузащитников по точных передачам, пасам в финальную треть и количеству касаний:

«Интересно также посмотреть на передачи в финальную треть – опять же, речь идет только о 10 лучших игроках. Но у опорных полузащитников на 27% больше передач в финальную треть, чем у центральных полузащитников. Так что, вероятно, если вы являетесь одним из лучших опорных полузащитников в мире, вы на самом деле столь же эффективны, если не более эффективны в некоторых случаях, в доставке мяча в финальную треть для своих атакующих игроков, чем центральные полузащитники.

Опять же, я полагаю, что если бы мы рассматривали более широкий круг игроков, то эта разница, вероятно, была бы меньше. Но такие игроки, как Родри и Бускетс, являются элитными, поскольку обладают способностью доставлять мяч в атакующие позиции и не терять мяч».

В статистике также прослеживается – и это напоминание о том, что речь идет об элите – то, что роль №6 рассматривается как более специализированная позиция. Например, данные показывают, что лучшие опорные полузащитники проводят 80% своего игрового времени в роли №6. В отличие от этого, лучшие центральные полузащитники проводят около 50% своего времени в роли №8. «Иногда они играют как №6, иногда как №10, а в некоторых случаях даже на широкой позиции», – добавляет Назмиу.

А как насчет их стоимости? Есть ли способ определить, переплачивают или недоплачивают клубы за игрока на той или иной позиции? Иначе говоря, стоят ли Фернандес, Кайседо и Райс на бумаге более 100 млн. фунтов?

«Мы изучили 20 самых дорогих трансферов опорных полузащитников, а затем 20 самых дорогих трансферов центральных полузащитников за последние два сезона», – объясняет Назмиу. «Затем у нас есть модель, которая оценивает трансферную стоимость игрока, и некоторые из факторов, которые учитывает эта модель, включают в себя продолжительность контракта, матчи за сборную, способности игрока. Таким образом, мы используем нашу модель оценки эффективности игрока, чтобы определить, насколько он хорош, и также принимаем во внимание такие факторы, как инфляция и сила лиги, в которой он покупается.

И что мы обнаружили, что действительно интересно, так это то, что среди этих 20 игроков в обеих группах клубы платили примерно на 21% больше, чем мы могли бы предсказать, за опорных полузащитников. В то время как для центральных полузащитников этот показатель был гораздо ниже – по нашим оценкам, недоплата составила около 4,6%».

На первый взгляд, больше всего удивляет сумма в 100 млн. фунтов, которую «Вест Хэм» получил за Райса. Это не связано со способностями Райса - он является ключевым игроком сборной Англии и зарекомендовал себя в АПЛ как выдающийся и стабильный игрок. Но речь идет об игроке, чей контракт с «Вест Хэмом» истекал следующим летом.

«Райс – это из ряда вон выходящий случай», – добавляет один из ведущих агентов, пожелавший остаться неизвестным. Раньше логика была такова: «Мы не хотим, чтобы у наших игроков заканчивались контракты, потому что у нас будет меньше рычагов влияния на рынок, поэтому, когда останется два года, мы продадим их или предложим им большие контракты». Но в случае с Райсом это оказалось совершенно неверным. Даже несмотря на то, что до окончания контракта остался всего год, «Вест Хэм» получил за игрока реальную цену.

Посмотрят ли на это клубы и подумают: «Ну, если он так хорош, то даже если он доработает свой контракт до последнего года, мы все равно сможем получить за него огромную сумму?».

На ум приходит переход Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«То, как он сейчас действует в этой роли, на мой взгляд, является золотым стандартом, и именно к этому нужно стремиться Фернандесу, Деклану и всем остальным ребятам».

Джермейн Дженас говорит о Родри, полузащитнике «Манчестер Сити».

А как насчет Кайседо? «У него есть все», – отвечает Дженас. Единственное, что я хотел бы сказать, – я помню, как много лет назад играл против «Суонси» в АПЛ, и у них был стиль футбола «тики-така», который им привнес Роберто Мартинес, а Брендан Роджерс поднял на новый уровень, и какой бы хорошей командой они ни были, я смотрел на них и думал: «Если взять из этой команды многих игроков и поставить их в более сильные команды, у них будут проблемы». Они были очень хорошими игроками, но система защищает их.

Что касается Кайседо, то я не говорю, что он не является топ-игроком – я считаю его таковым и не удивлен, что он продается за 100 с лишним миллионов фунтов, – но он играл в определенной системе с Грэмом Поттером и Роберто Де Дзерби, которая, возможно, заставила его блеснуть своими умениями в большей степени. В «Челси» он может оказаться более изолированным и не иметь вокруг себя столько людей (партнеров по команде), когда получает мяч.

Маурисио Почеттино мог бы взять его под руку и сказать: «Слушай, ты остаешься сзади и все, что проходит мимо, ты просто останавливаешь». А он такой: «Ну, я так не делаю, я не за этим перешел». Но это то, что происходит, когда ты переезжаешь. Теперь ты в более крупном клубе, вокруг тебя лучшие игроки, они требуют от тебя других вещей, и вдруг ты получаешь небольшой шок от системы».

Например, когда «Тоттенхэм» подписал Ива Биссуму, я смотрел на него и говорил: «Он ближе всех к Мусе Дембеле». Он может выбраться из шкафа, что-то в этом роде. Его можно закрыть, а он опустит плечо и найдет пас. Потом он пришел в «Тоттенхэм» и не стал этого делать, и я подумал: «Что это?». А потом в выходные против «Брентфорда» – «Бум!». Он снова это делает».

Интересен тезис об адаптации Кайседо. Стиль игры «Брайтона», безусловно, уникален. Гвардиола назвал их «лучшей командой в мире» по поиску «свободного игрока» с помощью своего движения и того, как они выманивают соперников, прежде чем пройти через них или обойти их. Кайседо был ключевым звеном в этом процессе, часто получая мяч под прессингом, стоя спиной к воротам, от центральных защитников «Брайтона».

Ниже приведен отличный пример. Это кадр из полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» в апреле. Адам Уэбстер, центральный защитник «Брайтона», держит мяч в ногах, а Кайседо (обведен кружком), к которому прижался Кристиан Эриксен, выглядит незаинтересованным.

Вдруг Кайседо отталкивается задней ногой...

...и этот элемент маскировки, а также его физическая сила позволяют ему в мгновение ока опередить Эриксена на два метра.

Очень важно, что Кайседо знает, куда отдать следующий пас, и не просто отдать куда-нибудь. Он исполняет великолепный пас левой ногой, который...

...оставляет совершенно не у дел Бруну Фернандеша, который стоит в круге ниже, и...

...освобождает Первиса Эступинана слева, выводя из игры шестерых игроков «Юнайтед» и начиная контратаку «Брайтона».

Очевидно, что игра «Челси» под руководством Почеттино будет отличаться от игры Де Дзерби в «Брайтоне», где многие движения были хореографически отработаны, а билд-ап порой казался почти обязательным.

В «Челси», скорее всего, Кайседо и Фернандес будут действовать по схеме двойного пивота, причем аргентинцу будет предоставлена возможность прорываться вперед, что в любом случае является его естественной игрой. На бумаге они могут стать идеальным дуэтом.

Что касается Райса, то он привнесет в «Арсенал» лидерские качества и свою индивидуальность в дополнение ко всем своим игровым качествам.

Действительно, чем больше наблюдаешь за современными «шестыми номерами», тем больше они ощущаются как наиболее разносторонние футболисты в команде – и так и должно быть, учитывая, сколько они стоят сейчас.

Стюарт Джеймс и Майк Кэри, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух