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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО про Мудрика: «Это игрок, на которого мы рассчитываем»
Англия
24 августа 2023, 15:45 | Обновлено 24 августа 2023, 15:54
480
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО про Мудрика: «Это игрок, на которого мы рассчитываем»

Главный тренер «Челси» прокомментировал травму Мудрика

24 августа 2023, 15:45 | Обновлено 24 августа 2023, 15:54
480
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО про Мудрика: «Это игрок, на которого мы рассчитываем»
ФК Челси. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино на недавней пресс-конференции прокомментировал травму левого вингера Михаила Мудрика:

«Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем».

Напомним, вчера Михаил Мудрик пропустил тренировку команды. Скорее всего, это было связано с травмой, о которой клуб официально объявил только сегодня. Игрок уже приступил к реабилитации после того, как врачи осмотрели повреждения.

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Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Челси пресс-конференция
Источник ФК Челси
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Serhii P.
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