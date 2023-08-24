Маурисио ПОЧЕТТИНО про Мудрика: «Это игрок, на которого мы рассчитываем»
Главный тренер «Челси» прокомментировал травму Мудрика
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино на недавней пресс-конференции прокомментировал травму левого вингера Михаила Мудрика:
«Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем».
Напомним, вчера Михаил Мудрик пропустил тренировку команды. Скорее всего, это было связано с травмой, о которой клуб официально объявил только сегодня. Игрок уже приступил к реабилитации после того, как врачи осмотрели повреждения.
Watch Mauricio Pochettino's look ahead to Luton Town LIVE! https://t.co/qOSmIdicql— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
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