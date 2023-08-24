Маурисио ПОЧЕТТИНО про Мудрика: «Это игрок, на которого мы рассчитываем»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино на недавней пресс-конференции прокомментировал травму левого вингера Михаила Мудрика:

«Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем».

Напомним, вчера Михаил Мудрик пропустил тренировку команды. Скорее всего, это было связано с травмой, о которой клуб официально объявил только сегодня. Игрок уже приступил к реабилитации после того, как врачи осмотрели повреждения.