ОФИЦИАЛЬНО. Валентино Лазаро перешел в Торино
«Интер» наконец-то продал австрийца
Правый защитник Валентино Лазаро официально перешел из «Интера» в «Торино». Игрок уже выступал за туринский клуб в сезоне 2022/23, но на правах аренды.
Миланцы получат за своего игрока 4 миллиона евро. Лазаро подписал со своим новым клубом четырехлетний контракт.
«Интер» приобрел 27-летнего австрийца 4 года назад, летом 2019 года, выплатив «Герте» 22 миллиона евро. За это время он отыграл за «нерадзурри» всего 11 матчей, поскольку большую часть времени провел в арендах.
В прошлом сезоне Валентино отыграл 25 матчей за «Торино», в которых отличился 4 ассистами.
𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊 🔥#SFT pic.twitter.com/OzBp9EFR0N— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 23, 2023
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