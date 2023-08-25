ОФИЦИАЛЬНО. Валентино Лазаро перешел в Торино

Правый защитник Валентино Лазаро официально перешел из «Интера» в «Торино». Игрок уже выступал за туринский клуб в сезоне 2022/23, но на правах аренды.

Миланцы получат за своего игрока 4 миллиона евро. Лазаро подписал со своим новым клубом четырехлетний контракт.

«Интер» приобрел 27-летнего австрийца 4 года назад, летом 2019 года, выплатив «Герте» 22 миллиона евро. За это время он отыграл за «нерадзурри» всего 11 матчей, поскольку большую часть времени провел в арендах.

В прошлом сезоне Валентино отыграл 25 матчей за «Торино», в которых отличился 4 ассистами.