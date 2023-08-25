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Италия
25 августа 2023, 17:15 | Обновлено 25 августа 2023, 18:12
158
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валентино Лазаро перешел в Торино

«Интер» наконец-то продал австрийца

25 августа 2023, 17:15 | Обновлено 25 августа 2023, 18:12
158
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валентино Лазаро перешел в Торино
ФК Торино. Валентино Лазаро

Правый защитник Валентино Лазаро официально перешел из «Интера» в «Торино». Игрок уже выступал за туринский клуб в сезоне 2022/23, но на правах аренды.

Миланцы получат за своего игрока 4 миллиона евро. Лазаро подписал со своим новым клубом четырехлетний контракт.

«Интер» приобрел 27-летнего австрийца 4 года назад, летом 2019 года, выплатив «Герте» 22 миллиона евро. За это время он отыграл за «нерадзурри» всего 11 матчей, поскольку большую часть времени провел в арендах.

В прошлом сезоне Валентино отыграл 25 матчей за «Торино», в которых отличился 4 ассистами.

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Источник ФК Торино
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