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  4. Илья КВАСНИЦА: «Я хочу забивать еще и не буду останавливаться»
Кубок Украины
24 августа 2023, 15:31 |
201
0

Илья КВАСНИЦА: «Я хочу забивать еще и не буду останавливаться»

Нападающий «Руха» прокомментировал победу в Кубке Украины

24 августа 2023, 15:31 |
201
0
Илья КВАСНИЦА: «Я хочу забивать еще и не буду останавливаться»
ФК Рух. Илья Квасница

Илья Квасница, автор первого гола «Руха» в ворота «Скалы», поделился эмоциями от победы в кубковой игре и рассказал о настроении команды.

«Приятные эмоции, рад, что забил свой первый гол в Кубке Украины. Но я хочу забивать еще и не буду не этом останавливаться. Тогда как команда также будет пытаться пройти в Кубке как можно дальше и, уверен постарается, его выиграть. Кубковый матч от предыдущих отличался атмосферой. В УПЛ нет этого колорита и в следующих играх в чемпионате также будет все иначе.

Тренерский штаб сегодня провел ротацию в составе, ведь у нас хорошая конкуренция в команде. На каждую позицию сейчас есть как минимум два игрока. Поэтому у нас не очень большая разница между основой и игроками из обоймы команды».

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Илья Квасница Рух Львов Скала Стрый Кубок Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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