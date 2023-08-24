ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»

Сегодня, 24 августа, в Бухаресте динамовцы Киева в первом поединке квалификационного плей-офф раунда Лиги конференций будут принимать турецкий «Бешикташ». Начало – в 20:00 по Киеву.

В комментарии Sport.ua своими ожиданиями от противостояния в столице Румынии поделился бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт:

– Думаю, что свой гол «Бешикташу» динамовцы забьют, а вот сумеют ли сохранить свои ворота нетронутыми – сомневаюсь. К сожалению, в последнее время игра киевлян в обороне это головная боль не только тренерского штаба, а и многочисленных болельщиков. Тем не менее, остается надеяться, что опытный наставник Мирча Луческу остановит свой выбор, как на эффективной тактической схеме, так и на игроках, которые будут выполнять установки, прежде всего, при защите собственных владений.

Убежден: с настроем проблем не будет, ведь динамовцы прекрасно знают, что для них главная задача – пробиться в групповой этап. Что будет в случае неудачи – можно только догадываться.

Вот почему сегодня важно победить хотя бы с минимальным преимуществом в счете, чтобы создать определенный запас прочности. Иначе в Стамбуле в ответном матче будет сложно сопротивляться хозяевам, которым гарантирована бешеная поддержка болельщиков.