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  4. ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»
Лига конференций
24 августа 2023, 14:46 | Обновлено 24 августа 2023, 15:19
536
1

ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»

Экс-игрок сборной Украины – о матче «Динамо» в плей-офф Лиги конференций

24 августа 2023, 14:46 | Обновлено 24 августа 2023, 15:19
536
1
ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»
ФК Динамо Киев

Сегодня, 24 августа, в Бухаресте динамовцы Киева в первом поединке квалификационного плей-офф раунда Лиги конференций будут принимать турецкий «Бешикташ». Начало – в 20:00 по Киеву.

В комментарии Sport.ua своими ожиданиями от противостояния в столице Румынии поделился бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт:

– Думаю, что свой гол «Бешикташу» динамовцы забьют, а вот сумеют ли сохранить свои ворота нетронутыми – сомневаюсь. К сожалению, в последнее время игра киевлян в обороне это головная боль не только тренерского штаба, а и многочисленных болельщиков. Тем не менее, остается надеяться, что опытный наставник Мирча Луческу остановит свой выбор, как на эффективной тактической схеме, так и на игроках, которые будут выполнять установки, прежде всего, при защите собственных владений.

Убежден: с настроем проблем не будет, ведь динамовцы прекрасно знают, что для них главная задача – пробиться в групповой этап. Что будет в случае неудачи – можно только догадываться.

Вот почему сегодня важно победить хотя бы с минимальным преимуществом в счете, чтобы создать определенный запас прочности. Иначе в Стамбуле в ответном матче будет сложно сопротивляться хозяевам, которым гарантирована бешеная поддержка болельщиков.

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Юрий Вирт Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
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...ага, головне не вс0сатити трьошку. Якщо ЧО, Оболонь, Аріс забивають...  Продали Забарного за 30-лям, натомість виписали з Закарпаття синка прокурора безкоштовно...
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