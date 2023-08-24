ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»

Сегодня, 24 августа, футболисты луганской «Зари» в Праге померяются силами в первом поединке квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местной «Славией».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Зари» Андрей Тлумак поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Чехии:

– Конечно, было бы очень интересно, если бы в Лиге Европы пересеклись пути двух украинских представителей. Но, к сожалению, дерби «Заря» – «Днепр-1» не состоится. Вот почему у луганчан есть прекрасная возможность поквитаться с обидчиком днепрян – «Славией», которая заставили их сойти с дистанции. Хотя сделать это будет очень трудно.

– Интерес к поединку в Праге подогревает и тот факт, что встречаются команды, на вооружении которых разные стили.

– Вот почему многое будет зависеть от того, какая из команд лучше выполнит свою работу. В предыдущем поединке с «Днепром-1» пражане запомнились сплоченностью, слаженностью во всех линиях, создавалось впечатление, что на фоне днепрян «Славия» вообще команда без уязвимых мест. Посмотрим, сумеют ли луганчане удивить визави какими-то весомыми контраргументами.

– Что вы имеете в виду?

– «Славия» качественно прессингует, наступает по всей ширине поля. Для этого надо быть хорошо физически подготовленным. В свое время футболистов «Зари» часто называли «мужиками» за волевые качества, умение терпеть и таки дождаться своего шанса. Думаю, что тренерский штаб «Зари» сумеет максимально настроить своих подопечных порадовать интенсивностью и тогда у них будет больше шансов сыграть на равных со «Славией».