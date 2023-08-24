Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»
Лига Европы
24 августа 2023, 14:15 |
243
0

ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»

Бывший голкипер луганской команды – о старте «Зари» в еврокубках

24 августа 2023, 14:15 |
243
0
ТЛУМАК: «Заре надо вспомнить, за что их называли «мужиками»
ФК Заря Луганск

Сегодня, 24 августа, футболисты луганской «Зари» в Праге померяются силами в первом поединке квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местной «Славией».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Зари» Андрей Тлумак поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Чехии:

– Конечно, было бы очень интересно, если бы в Лиге Европы пересеклись пути двух украинских представителей. Но, к сожалению, дерби «Заря» – «Днепр-1» не состоится. Вот почему у луганчан есть прекрасная возможность поквитаться с обидчиком днепрян – «Славией», которая заставили их сойти с дистанции. Хотя сделать это будет очень трудно.

– Интерес к поединку в Праге подогревает и тот факт, что встречаются команды, на вооружении которых разные стили.
– Вот почему многое будет зависеть от того, какая из команд лучше выполнит свою работу. В предыдущем поединке с «Днепром-1» пражане запомнились сплоченностью, слаженностью во всех линиях, создавалось впечатление, что на фоне днепрян «Славия» вообще команда без уязвимых мест. Посмотрим, сумеют ли луганчане удивить визави какими-то весомыми контраргументами.

– Что вы имеете в виду?
– «Славия» качественно прессингует, наступает по всей ширине поля. Для этого надо быть хорошо физически подготовленным. В свое время футболистов «Зари» часто называли «мужиками» за волевые качества, умение терпеть и таки дождаться своего шанса. Думаю, что тренерский штаб «Зари» сумеет максимально настроить своих подопечных порадовать интенсивностью и тогда у них будет больше шансов сыграть на равных со «Славией».

По теме:
Тренер Славии: «У Зари будет преимущество»
ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»
Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб
Андрей Тлумак Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря инсайд Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Футбол | 23 августа 2023, 21:34 75
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы

Днепровская команда почти весь поединок провела в меньшинстве

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол | 23 августа 2023, 20:15 13
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

В четырех партиях подопечные Ивана Петкова победили команду Словении

След Луческу, памятные поражения от Динамо, мысли о реванше
Футбол | 24.08.2023, 10:11
След Луческу, памятные поражения от Динамо, мысли о реванше
След Луческу, памятные поражения от Динамо, мысли о реванше
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
Футбол | 24.08.2023, 08:40
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Футбол | 24.08.2023, 07:00
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
22.08.2023, 13:28 46
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем