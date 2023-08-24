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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 12:38 |
694
2

Источник: Максимом Таловеровым интересовались 3 клуба Бундеслиги и Динамо

У украинского защитника были разные варианты

24 августа 2023, 12:38 |
694
2
Источник: Максимом Таловеровым интересовались 3 клуба Бундеслиги и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров мог оказаться в киевском «Динамо», сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Столичный клуб интересовался 23-летним игроком, но решил не делать предложений по трансферу. У Максима вообще не было предложений из Украины, «Шахтер» даже не рассматривал игрока.

К украинцу был серьезный интерес в Германии. Источник отмечает, что там к нему присматривались «Аугсбург», «Вердер» Бремен и «Айнтрахт» Франкфурт, но в итоге самым настойчивым был именно ЛАСК.

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Максим Таловеров Славия Прага ЛАСК Аугсбург Вердер Айнтрахт Франкфурт Динамо Киев трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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sheva
Бля, ну нах...ці вісери, гравець уже знайшов клуб. Ким цікавилось ДК, та не цікавився ШД ми вкурсі. ШД уже запакувався:Чегринський, Азаров, Лемкін   
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0
Vitason
Как по мне ещё сыроват он чтобы идти в такие немецкие клубы вот в Динамо он был бы не лишним,учитывая какой центр обороны у Динамо.
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