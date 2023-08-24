Украина. Премьер лига24 августа 2023, 12:38 |
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Источник: Максимом Таловеровым интересовались 3 клуба Бундеслиги и Динамо
У украинского защитника были разные варианты
24 августа 2023, 12:38 |
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Центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров мог оказаться в киевском «Динамо», сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Столичный клуб интересовался 23-летним игроком, но решил не делать предложений по трансферу. У Максима вообще не было предложений из Украины, «Шахтер» даже не рассматривал игрока.
К украинцу был серьезный интерес в Германии. Источник отмечает, что там к нему присматривались «Аугсбург», «Вердер» Бремен и «Айнтрахт» Франкфурт, но в итоге самым настойчивым был именно ЛАСК.
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Комментарии 2
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Бля, ну нах...ці вісери, гравець уже знайшов клуб. Ким цікавилось ДК, та не цікавився ШД ми вкурсі. ШД уже запакувався:Чегринський, Азаров, Лемкін
Как по мне ещё сыроват он чтобы идти в такие немецкие клубы вот в Динамо он был бы не лишним,учитывая какой центр обороны у Динамо.
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