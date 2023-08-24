Источник: Максимом Таловеровым интересовались 3 клуба Бундеслиги и Динамо

Центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров мог оказаться в киевском «Динамо», сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Столичный клуб интересовался 23-летним игроком, но решил не делать предложений по трансферу. У Максима вообще не было предложений из Украины, «Шахтер» даже не рассматривал игрока.

К украинцу был серьезный интерес в Германии. Источник отмечает, что там к нему присматривались «Аугсбург», «Вердер» Бремен и «Айнтрахт» Франкфурт, но в итоге самым настойчивым был именно ЛАСК.