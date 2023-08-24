Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужат венгерские судьи

УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.

Поединок обслужит венгерская бригада судей во главе с 39-летним Балажем Берке. Ему будут помогать его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа. Начало поединка в – 21:00 по киевскому времени. Первый матч завершился вничью 1:1, «Днепр-1» заканчивал матч вдевятером.