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Лига конференций
24 августа 2023, 10:50 | Обновлено 24 августа 2023, 11:37
194
0

Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужат венгерские судьи

Главный арбитр – Балаж Берке

24 августа 2023, 10:50 | Обновлено 24 августа 2023, 11:37
194
0
Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужат венгерские судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Балаж Берке

УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.

Поединок обслужит венгерская бригада судей во главе с 39-летним Балажем Берке. Ему будут помогать его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа. Начало поединка в – 21:00 по киевскому времени. Первый матч завершился вничью 1:1, «Днепр-1» заканчивал матч вдевятером.

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Днепр-1 - Спартак Трнава Днепр-1 Спартак Трнава Лига конференций судейские назначения Балаж Берке
Источник УЕФА
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