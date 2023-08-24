Лига конференций24 августа 2023, 10:50 | Обновлено 24 августа 2023, 11:37
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Ответный матч Днепра-1 со Спартаком обслужат венгерские судьи
Главный арбитр – Балаж Берке
24 августа 2023, 10:50 | Обновлено 24 августа 2023, 11:37
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УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.
Поединок обслужит венгерская бригада судей во главе с 39-летним Балажем Берке. Ему будут помогать его соотечественники Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.
Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа. Начало поединка в – 21:00 по киевскому времени. Первый матч завершился вничью 1:1, «Днепр-1» заканчивал матч вдевятером.
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