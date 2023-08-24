Другие новости24 августа 2023, 10:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа
Важные события во всех видах спорта
24 августа 2023, 10:30 |
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В четверг, 24 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Славия Прага – Заря
20:00 Динамо Киев – Бешикташ
20:00 Рапид – Фиорентина
22:00 Олимпиакос – Чукарички
ТЕННИС
17:00 Даяна Ястремская – Эжени Бушар
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