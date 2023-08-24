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24 августа 2023, 10:30 |
86
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа

Важные события во всех видах спорта

24 августа 2023, 10:30 |
86
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа
ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Славия Прага – Заря

Favbet 1.22 – 6.70 – 11.50

20:00 Динамо Киев – Бешикташ

Favbet 3.79 – 3.68 – 1.92

20:00 Рапид – Фиорентина

Favbet 5.55 – 4.33 – 1.55

22:00 Олимпиакос – Чукарички

Favbet 1.22 – 6.25 – 13.00

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Эжени Бушар

Favbet 1.34 – 3.15

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Источник Sport.ua
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