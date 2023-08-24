СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа

В четверг, 24 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Славия Прага – Заря

1.22 – 6.70 – 11.50

20:00 Динамо Киев – Бешикташ

3.79 – 3.68 – 1.92

20:00 Рапид – Фиорентина

5.55 – 4.33 – 1.55

22:00 Олимпиакос – Чукарички

1.22 – 6.25 – 13.00

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Эжени Бушар

1.34 – 3.15