Карло АНЧЕЛОТТИ: «Удивительно, что Беллингему всего 20 лет»
Тренер «Реала» доволен новым хавбеком
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нового полузащитника команды Джуда Беллингема в стартовых матчах нового сезона:
«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима Бензема.
Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему при этом всего 20 лет», – сказал Анчелотти.
В двух стартовых матчах сезона в Ла Лиге за «Реал» на счету Беллингема 3 гола и 1 ассист.
Беллингем перешел в «Реал» нынешним летом из «Боруссии» Дортмунд.
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