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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Удивительно, что Беллингему всего 20 лет»
Франция
24 августа 2023, 09:05 |
759
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Удивительно, что Беллингему всего 20 лет»

Тренер «Реала» доволен новым хавбеком

24 августа 2023, 09:05 |
759
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Удивительно, что Беллингему всего 20 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нового полузащитника команды Джуда Беллингема в стартовых матчах нового сезона:

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима Бензема.

Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему при этом всего 20 лет», – сказал Анчелотти.

В двух стартовых матчах сезона в Ла Лиге за «Реал» на счету Беллингема 3 гола и 1 ассист.

Беллингем перешел в «Реал» нынешним летом из «Боруссии» Дортмунд.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
Источник Marca
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