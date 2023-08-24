Карло АНЧЕЛОТТИ: «Удивительно, что Беллингему всего 20 лет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нового полузащитника команды Джуда Беллингема в стартовых матчах нового сезона:

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима Бензема.

Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему при этом всего 20 лет», – сказал Анчелотти.

В двух стартовых матчах сезона в Ла Лиге за «Реал» на счету Беллингема 3 гола и 1 ассист.

Беллингем перешел в «Реал» нынешним летом из «Боруссии» Дортмунд.