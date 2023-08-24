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  4. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами
Major League Soccer
24 августа 2023, 08:40 |
128
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Месси впервые не забил в матче за Интер Майами

На счету аргентинца два ассиста

24 августа 2023, 08:40 |
128
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Месси впервые не забил в матче за Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сегодня ночью «Интер Майами» в 1/2 финала Открытого кубка США обыграл «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Лионель Месси в этом матче голов не забивал. Это был восьмой матч 36-летнего аргентинца за новый клуб, и первый, в котором он не забивал.

При этом Лионель Месси реализовал первый пенальти в послематчевой серии. В этом матче форвард «Интер Майами» оформил две голевые передачи.

В предыдущих 7 матчах за «Интер Майами» Месси суммарно забил 10 голов. Он уже идет в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба.

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Лионель Месси Интер Майами
Источник Sport.ua
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maldiniua .
Друга гольова передача на 30 метрів на останній хвилині матчу за рахунку 1-2. Це просто шедевр в стилі Мессі.
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