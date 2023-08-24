Месси впервые не забил в матче за Интер Майами
На счету аргентинца два ассиста
Сегодня ночью «Интер Майами» в 1/2 финала Открытого кубка США обыграл «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Лионель Месси в этом матче голов не забивал. Это был восьмой матч 36-летнего аргентинца за новый клуб, и первый, в котором он не забивал.
При этом Лионель Месси реализовал первый пенальти в послематчевой серии. В этом матче форвард «Интер Майами» оформил две голевые передачи.
В предыдущих 7 матчах за «Интер Майами» Месси суммарно забил 10 голов. Он уже идет в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба.
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