Барселона может продать Маркоса Алонсо

«Барселона» готова продать испанского флангового защитника Маркоса Алонсо. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Алонсо мешает «Барселоне» зарегистрировать на сезон целый ряд игроков. Главный тренер команды Хави не хочет терять испанского флангового защитника, но готов пожертвовать им ради регистрации других игроков.

32-летний Маркос Алонсо перешел в «Барселону» летом прошлого года. На его счету 3 гола в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах в прошлом сезоне.