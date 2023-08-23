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Лига конференций
23 августа 2023, 23:44 | Обновлено 24 августа 2023, 00:56
502
0

Эдуард Сарапий едва не побил «рекорд» Александра Кучера

В матче со «Спартаком» защитник днепрян заработал красную карточку уже на 5-й минуте

23 августа 2023, 23:44 | Обновлено 24 августа 2023, 00:56
502
0
Эдуард Сарапий едва не побил «рекорд» Александра Кучера
СК Днепр-1

Удаление защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия на 5-й минуте матча со «Спартаком Трнава» (1:1) стало одним из самых ранних для игроков украинских клубов в еврокубках. Собственно быстрее отправлялся в раздевалку за нарушение правил только Александр Кучер, который в марте 2015 года в гостевом поединке «Шахтера» с «Баварией» в 1/8-й Лиги чемпионов, заработал красную карточку на 3-й минуте встречи.

Между тем Сарапий стал 12-м игроком наших команд, перед которыми красный «свет» зажигался более одного раза. Впервые Эдуарда удалили год назад в домашнем поединке днепрян с кипрским АЕКом (1:2). Причем второй «горчичник» он получил на 5-й компенсированной минуте игры. Еще позже в основное время матчей проштрафился только Денис Гармаш в домашней встрече динамовцев с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 - на 90+7-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

11.03.2015

ЛЧ

1/8

Александр КУЧЕР

Шахтер

Бавария (г)

3’

0:7

23.08.2023

ЛК

КР4

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

Спартак Тр (г)

5’

1:1

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Айнтрахт Фр (д)

11’*

0:7

07.11.2013

ЛЕ

ГТ

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Тун (г)

17’*

2:0

23.08.2018

ЛЕ

КР4

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря

Лейпциг (д)

17’

0:0

16.09.1992

ЛЧ

Р1

Олег КОЛЕСОВ

Таврия

Сьон (г)

20’

1:4

09.08.1994

КУ

ПР

Виктор СМИГУНОВ

Шахтер

Лиллестрем (г)

22’

1:4

30.09.1999

КУ

Р1

Игорь ДОРОШЕНКО

Кривбасс

Парма (д)

22’

0:3

28.09.2000

КУ

Р1

Александр ПЕРШИН

Ворскла

Боавишта (г)

26’

1:2

30.09.2010

ЛЕ

ГТ

Кристиан ВИЛЬЯГРА

Металлист

ПСВ (д)

26’

0:2

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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