Эдуард Сарапий едва не побил «рекорд» Александра Кучера

Удаление защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия на 5-й минуте матча со «Спартаком Трнава» (1:1) стало одним из самых ранних для игроков украинских клубов в еврокубках. Собственно быстрее отправлялся в раздевалку за нарушение правил только Александр Кучер, который в марте 2015 года в гостевом поединке «Шахтера» с «Баварией» в 1/8-й Лиги чемпионов, заработал красную карточку на 3-й минуте встречи.

Между тем Сарапий стал 12-м игроком наших команд, перед которыми красный «свет» зажигался более одного раза. Впервые Эдуарда удалили год назад в домашнем поединке днепрян с кипрским АЕКом (1:2). Причем второй «горчичник» он получил на 5-й компенсированной минуте игры. Еще позже в основное время матчей проштрафился только Денис Гармаш в домашней встрече динамовцев с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 - на 90+7-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Мин. Счет 11.03.2015 ЛЧ 1/8 Александр КУЧЕР Шахтер Бавария (г) 3’ 0:7 23.08.2023 ЛК КР4 Эдуард САРАПИЙ Днепр-1 Спартак Тр (г) 5’ 1:1 14.02.2019 ЛЕ 1/16 Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер Айнтрахт Фр (д) 11’* 0:7 07.11.2013 ЛЕ ГТ Дьемерси МБОКАНИ Динамо Тун (г) 17’* 2:0 23.08.2018 ЛЕ КР4 Богдан ЛЕДНЕВ Заря Лейпциг (д) 17’ 0:0 16.09.1992 ЛЧ Р1 Олег КОЛЕСОВ Таврия Сьон (г) 20’ 1:4 09.08.1994 КУ ПР Виктор СМИГУНОВ Шахтер Лиллестрем (г) 22’ 1:4 30.09.1999 КУ Р1 Игорь ДОРОШЕНКО Кривбасс Парма (д) 22’ 0:3 28.09.2000 КУ Р1 Александр ПЕРШИН Ворскла Боавишта (г) 26’ 1:2 30.09.2010 ЛЕ ГТ Кристиан ВИЛЬЯГРА Металлист ПСВ (д) 26’ 0:2

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.