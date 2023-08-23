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Лига конференций
23 августа 2023, 23:57 | Обновлено 24 августа 2023, 00:31
339
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Ко второму матчу мы подойдем сильнее»

Нападающий «Днепра-1» – о матче против трнавского «Спартака»

23 августа 2023, 23:57 | Обновлено 24 августа 2023, 00:31
339
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Ко второму матчу мы подойдем сильнее»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Нападающий «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал итоги матча против трнавского «Спартака».

- Очень тяжелая и эмоциональная игра. Какие первые мысли после финального свистка?
- Мысли после финального свистка только положительные, потому что команда боролось и с пятой минуты, если я не ошибаюсь, играла вдесятером. И это был матч не чемпионата Украины, а игра решающей квалификации Лиги конференций. Мы отыгрались вдесятером, потом вообще остались вдевятером. Поэтому для нас это положительный результат, еще и в гостях.

- Какой была подготовка к этой игре после отставки тренерского штаба?
- Наш тренер по физической подготовке не поменялся, Евгений Барышников остался – он нас готовил вместе с Валерием Городовым. Было две тренировки Собирались с ребятами, поговорили, что такая сложная ситуация и надо из нее выйти положительно. У нас задача пройти дальше в турнире и не важно, кто будет дальше тренером. Нам надо выигрывать и мы от этого отталкивались. Можно сказать, что было единение между всеми – и тренерским штабом, кто остался, и персоналом, и игроками. Это важно для всех нас, для наших семей и для всех украинцев, ведь важно видеть украинский футбол на европейской арене. Мы показываем всем, что играем в футбол, несмотря на войну, и этим делаем свой вклад в нашу общую победу.

- Сегодня была немногочисленная группа болельщиков, но в конце концов их все услышали.
- Спасибо болельщикам, которые приходят и болеют за нас в разных городах Европы. Где бы мы ни играли, но везде приходят наши люди и нас поддерживают. Им большой поклон и благодарность.

- Ты сегодня вышел на позиции форварда. Несколько раз ты сыграл нападающего на сборах. Остались навыки?
- Да, я раньше действовал на этой позиции. И играл на нее еще три-четыре года назад, и в молодежной сборной играл форварда. Для меня это не чужое амплуа, могу сыграть и центрфорварда, и справа. В общем, могу сыграть на многих позициях.

- Понятно, что после удаления у команды не могло быть много моментов, но один из них, который привел к пенальти, как раз ты и создал.
- Форвард ценится либо своими голами, либо результативными передачами. Так получилось, что я заработал пенальти, а Пихаленок его забил. Но свой вклад сделала вся команда. А что-то заработать в конце атаки – это моя работа на этой позиции.

- В том эпизоде ты убрал защитника и он ударил тебя по ноге?
- Был контакт, после которого я упал. Так что там чистый пенальти.

- Что будет самым главным перед ответным матчем?
- Надо будет хорошо подготовиться. Сначала отдохнем после сегодняшнего матча, ведь была очень тяжелая игра и думаю, что ко второму матчу мы подойдем сильнее и сделаем все, чтобы пройти дальше. Да, будут дисквалифицированные игроки, но у нас хорошая ротация и проблем не должно быть.

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Алексей Гуцуляк Спартак Трнава Валерий Городов Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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