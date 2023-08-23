Ковпак уходит из ЛНЗ сам или со штабом? Что об этом известно

Как стало известно Sport.ua, судьба тренерского штаба ЛНЗ, куда, помимо отправленного в отставку Александра Ковпака, входят помощники главного тренера Виталий Комарницкий и Александр Максимов, тренер по работе с вратарями Игорь Билан, а также тренеры по физической подготовке Роман Чуприна и Дмитрий Корниенко, решится на встрече с руководством клуба в четверг.

Напомним, ЛНЗ остался без главного тренера 23 августа после поражения в матче 1/16 финала Кубка Украины с «Викторией» (0:1).

40-летний Ковпак работал в черкасском клубе тренером с сентября 2020 года. С сентября до декабря 2022-го он был исполняющим обязанности главного тренера ЛНЗ, а со 2 декабря прошлого года возглавлял команду уже без приставки «и.о.».

Нынешним летом ЛНЗ под руководством Ковпака завоевал путевку в УПЛ, где в первых четырех матчах одержал одну победу (во 2-м туре на выезде над «Минаем» — 3:0) и потерпел три поражения. На данный момент фиолетовые занимают 13-е место в турнирной таблице. В субботу команду ждет домашняя игра с «Металлистом 1925».