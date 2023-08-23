Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ковпак уходит из ЛНЗ сам или со штабом? Что об этом известно
Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 23:38 | Обновлено 24 августа 2023, 00:35
526
0

Ковпак уходит из ЛНЗ сам или со штабом? Что об этом известно

Вторая тренерская отставка в УПЛ случилась в Черкассах

23 августа 2023, 23:38 | Обновлено 24 августа 2023, 00:35
526
0
Ковпак уходит из ЛНЗ сам или со штабом? Что об этом известно

Как стало известно Sport.ua, судьба тренерского штаба ЛНЗ, куда, помимо отправленного в отставку Александра Ковпака, входят помощники главного тренера Виталий Комарницкий и Александр Максимов, тренер по работе с вратарями Игорь Билан, а также тренеры по физической подготовке Роман Чуприна и Дмитрий Корниенко, решится на встрече с руководством клуба в четверг.

Напомним, ЛНЗ остался без главного тренера 23 августа после поражения в матче 1/16 финала Кубка Украины с «Викторией» (0:1).

40-летний Ковпак работал в черкасском клубе тренером с сентября 2020 года. С сентября до декабря 2022-го он был исполняющим обязанности главного тренера ЛНЗ, а со 2 декабря прошлого года возглавлял команду уже без приставки «и.о.».

Нынешним летом ЛНЗ под руководством Ковпака завоевал путевку в УПЛ, где в первых четырех матчах одержал одну победу (во 2-м туре на выезде над «Минаем» — 3:0) и потерпел три поражения. На данный момент фиолетовые занимают 13-е место в турнирной таблице. В субботу команду ждет домашняя игра с «Металлистом 1925».

По теме:
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ЛНЗ Черкассы Александр Ковпак инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком
Футбол | 23 августа 2023, 21:34 72
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком

Днепровская команда почти весь поединок провела в меньшинстве

ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
Футбол | 23 августа 2023, 07:55 16
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера

Саудовский клуб «Аль-Наср» сделал камбек в матче против «Шабаб Аль-Ахли»

Рваная рана в центре защиты Динамо
Футбол | 23.08.2023, 11:37
Рваная рана в центре защиты Динамо
Рваная рана в центре защиты Динамо
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Футбол | 23.08.2023, 14:35
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»
Футбол | 23.08.2023, 22:37
Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»
Валерий ГОРОДОВ: «Играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
22.08.2023, 20:19 31
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
23.08.2023, 03:45
Бокс
Мудрик не использовал шанс, первый пропущенный гол Лунина, ошибки Забарного
Мудрик не использовал шанс, первый пропущенный гол Лунина, ошибки Забарного
22.08.2023, 13:48 15
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
22.08.2023, 13:28 46
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
22.08.2023, 18:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем