Олейникова обыграла двух теннисисток без флага на турнире в Швеции

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF во Мальме (Швеция).

Во втором раунде украинка переиграла Юлию Авдееву (№401 WTA). В первом круге Александра разобралась с Валерией Крохотиной (7:5, 7:6).

Мальме. Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Юлия Авдеева – 6:3, 4:6, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Сарафины Оливии Гансен из Дании.