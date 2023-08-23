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  4. Олейникова обыграла двух теннисисток без флага на турнире в Швеции
ITF
23 августа 2023, 22:26 | Обновлено 23 августа 2023, 22:39
421
2

Олейникова обыграла двух теннисисток без флага на турнире в Швеции

Александра пробилась в 1/4 финала

23 августа 2023, 22:26 | Обновлено 23 августа 2023, 22:39
421
2
Олейникова обыграла двух теннисисток без флага на турнире в Швеции
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF во Мальме (Швеция).

Во втором раунде украинка переиграла Юлию Авдееву (№401 WTA). В первом круге Александра разобралась с Валерией Крохотиной (7:5, 7:6).

Мальме. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Юлия Авдеева – 6:3, 4:6, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Сарафины Оливии Гансен из Дании.

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Александра Олейникова Юлия Авдеева ITF Мальме
Источник Sport.ua
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naverland
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Александр Науменко
Успіху надалі.
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