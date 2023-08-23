ITF23 августа 2023, 22:26 | Обновлено 23 августа 2023, 22:39
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2
Олейникова обыграла двух теннисисток без флага на турнире в Швеции
Александра пробилась в 1/4 финала
23 августа 2023, 22:26 | Обновлено 23 августа 2023, 22:39
421
2
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№464 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF во Мальме (Швеция).
Во втором раунде украинка переиграла Юлию Авдееву (№401 WTA). В первом круге Александра разобралась с Валерией Крохотиной (7:5, 7:6).
Мальме. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Юлия Авдеева – 6:3, 4:6, 6:3
В следующем раунде Олейникова сразится против Сарафины Оливии Гансен из Дании.
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