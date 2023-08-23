В конце матча против Спартака Днепр-1 остался в двойном меньшинстве

В конце матча плей-офф Лиги конференций против словацкого «Спартака Трнава» украинский «Днепр-1» остался в двойном меньшинстве.

На 89-й минуте Игорь Когут за агрессивный подкат получил от рефери Юджина Джая желтую карточку, которая стала для него второй. За 15 минут до того первую карточку украинец получил также за агрессивный подкат.

Для «Днепра» удаление Когута стало вторым в матче после красной карточки Эдуарду Сарапию в начале игры.

Матч «Днепра» и «Спартака Трнава» завершился ничьей со счетом 1:1.