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  4. ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти
Лига конференций
23 августа 2023, 21:19 | Обновлено 23 августа 2023, 21:27
1237
0

ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти

На 67-й минуте днепряне в меньшинстве уравняли ситуацию

23 августа 2023, 21:19 | Обновлено 23 августа 2023, 21:27
1237
0
ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти
FH

В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

На 67-й минуте днепряне в меньшинстве уравняли ситуацию. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти

ГОЛ! 1:1. Александр Пихаленок, 67 мин (пен)

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Спартак Трнава Днепр-1 видео голов и обзор Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Александр Пихаленок пенальти
Источник Sport.ua
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