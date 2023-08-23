ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти

В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

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«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

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На 67-й минуте днепряне в меньшинстве уравняли ситуацию. Пихаленок сравнял счет в Трнаве, четко реализовав пенальти

ГОЛ! 1:1. Александр Пихаленок, 67 мин (пен)