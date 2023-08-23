Барселона и Хави обсудят продление контракта в ближайшее время

«Барселона» обсудит продление контракта со своим главным тренером 43-летним испанцем Хави.

Переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна. «Сине-гранатовые» хотят продлить контракт с тренером на улучшенных для него условиях.

Агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством команды. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор «Барсы» и ее бывший игрок португалец Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы клуба, переговоры пройдут успешно.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и чемпионат Испании в сезоне 2022/23.