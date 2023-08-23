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Испания
23 августа 2023, 23:55 | Обновлено 24 августа 2023, 00:34
92
1

Барселона и Хави обсудят продление контракта в ближайшее время

Переговоры начнутся после закрытия летнего трансферного окна

23 августа 2023, 23:55 | Обновлено 24 августа 2023, 00:34
92
1
Барселона и Хави обсудят продление контракта в ближайшее время
ФК Барселона. Хави.

«Барселона» обсудит продление контракта со своим главным тренером 43-летним испанцем Хави.

Переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна. «Сине-гранатовые» хотят продлить контракт с тренером на улучшенных для него условиях.

Агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством команды. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор «Барсы» и ее бывший игрок португалец Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы клуба, переговоры пройдут успешно.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и чемпионат Испании в сезоне 2022/23.

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Хави Барселона Деку чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник Sport.es
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Serhii P.
Якийсь експерт з української мови писав статтю )
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