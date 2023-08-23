Барселона и Хави обсудят продление контракта в ближайшее время
Переговоры начнутся после закрытия летнего трансферного окна
«Барселона» обсудит продление контракта со своим главным тренером 43-летним испанцем Хави.
Переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна. «Сине-гранатовые» хотят продлить контракт с тренером на улучшенных для него условиях.
Агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством команды. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор «Барсы» и ее бывший игрок португалец Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы клуба, переговоры пройдут успешно.
Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и чемпионат Испании в сезоне 2022/23.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Белорусский наставник Олег Дулуб близок к возращению в УПЛ