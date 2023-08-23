Лига конференций23 августа 2023, 20:51 | Обновлено 23 августа 2023, 21:10
914
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ВИДЕО. Мощно под перекладину. Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве
Келвин Офори отличился на 55-й минуте матча Лиги конференций
23 августа 2023, 20:51 | Обновлено 23 августа 2023, 21:10
914
0
В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве. Келвин Офори отличился на 55-й минуте матча. Он сместился с фланга и с рикошетом пробил под перекладину.
ГОЛ! 0:1. Келвин Офори, 55 мин.
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