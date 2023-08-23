ВИДЕО. Мощно под перекладину. Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве

В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

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«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

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Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве. Келвин Офори отличился на 55-й минуте матча. Он сместился с фланга и с рикошетом пробил под перекладину.

ГОЛ! 0:1. Келвин Офори, 55 мин.