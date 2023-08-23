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Лига конференций
23 августа 2023, 20:51 | Обновлено 23 августа 2023, 21:10
914
0

ВИДЕО. Мощно под перекладину. Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве

Келвин Офори отличился на 55-й минуте матча Лиги конференций

23 августа 2023, 20:51 | Обновлено 23 августа 2023, 21:10
914
0
ВИДЕО. Мощно под перекладину. Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве
FH

В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Днепр-1 пропустил первым гол в Трнаве. Келвин Офори отличился на 55-й минуте матча. Он сместился с фланга и с рикошетом пробил под перекладину.

ГОЛ! 0:1. Келвин Офори, 55 мин.

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Спартак Трнава Днепр-1 видео голов и обзор Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Келвин Офори
Источник Sport.ua
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