Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Среди них два клуба Первой лиги – Виктория Сумы и ФСК Мариуполь
23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
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В первой же игре выбыли из борьбы две клуба УПЛ – Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы, в котором произошла отставка Александра Ковпака.
Определены все участники 1/8 финала. Среди них два клуба Первой лиги – Виктория Сумы и ФСК Мариуполь. Жеребьевка пройдет 31 августа.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд (1/16 финала), 23 августа
- 🔹 13:00. Левый берег – Черноморец – 1:2 (д.в.)
- 🔹 14:00. Агробизнес – Полесье – 0:2
- 🔹 14:00. ФСК Мариуполь – Колос – 2:2 (пен. 5:4)
- 🔹 15:00. Звягель – Оболонь Киев – 0:1
- 🔹 16:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория Сумы – 0:1
- 🔹 16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 1:3
- 🔹 16:00. Эпицентр – Верес Ровно – 1:3
- 🔹 17:00. Скала 1911 – Рух Львов – 0:2
Со стадии 1/8 финала борьбу начнут Шахтер, Днепр-1, Динамо, Заря, Ворскла, Александрия, Кривбасс и Минай.
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