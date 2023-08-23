Украинские арбитры назначены на матч Мидтьюлланда и Легии

УЕФА назначил украинских арбитров на матч плей-офф Лиги конференций между датским «Мидтьюлландом» и польской «Легией».

Рефери встречи будет Николай Балакин, его ассистентами — Дмитрий Запороженко и Александр Беркут, четвертым арбитром — Виталий Романов.

С системой видеоповтора VAR будут работать Виктор Копиевский и его помощник Денис Шурман.

Матч между «Мидтьюлландом» и «Легией» пройдет в датском Хернинге в четверг, 24 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.