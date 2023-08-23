Артем ПОСПЕЛОВ: «Кубок Украины – не второстепенный для нас турнир»

Вратарь житомирского «Полесья» Артем Поспелов поделился мнениями после матча 1/16 финала Кубка Украины против «Агробизнеса» с Волочиска.

«Великолепная, тяжелая, мужская игра получилась. Хороший соперник, умеющий контролировать мяч и в общем-то демонстрирует очень хороший футбол. Было непросто, но счет все же 0:2 в нашу пользу. Ребята из U19 хорошо сыграли на левом и правом фланге обороны, поэтому, думаю, претензий ни к кому не может быть. Для нас тоже стоит задача и цель — выиграть Кубок. Эта задача также стоит на сезон, поэтому это точно не второстепенный для нас турнир», – сказал Поспелов.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Волочиск» со счётом 2:0.