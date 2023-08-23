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Кубок Украины
23 августа 2023, 19:48 | Обновлено 23 августа 2023, 19:49
215
0

Артем ПОСПЕЛОВ: «Кубок Украины – не второстепенный для нас турнир»

Вратарь «Полесья» – о матче Кубка Украины против «Агробизнеса»

23 августа 2023, 19:48 | Обновлено 23 августа 2023, 19:49
215
0
Артем ПОСПЕЛОВ: «Кубок Украины – не второстепенный для нас турнир»
ФК Полисся. Артем Поспелов

Вратарь житомирского «Полесья» Артем Поспелов поделился мнениями после матча 1/16 финала Кубка Украины против «Агробизнеса» с Волочиска.

«Великолепная, тяжелая, мужская игра получилась. Хороший соперник, умеющий контролировать мяч и в общем-то демонстрирует очень хороший футбол. Было непросто, но счет все же 0:2 в нашу пользу. Ребята из U19 хорошо сыграли на левом и правом фланге обороны, поэтому, думаю, претензий ни к кому не может быть. Для нас тоже стоит задача и цель — выиграть Кубок. Эта задача также стоит на сезон, поэтому это точно не второстепенный для нас турнир», – сказал Поспелов.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Волочиск» со счётом 2:0.

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Полесье Житомир Агробизнес Артем Поспелов Кубок Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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