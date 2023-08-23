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  4. Денис ЯНАКОВ: «С Агробизнесом не так легко, как все думают»
Кубок Украины
23 августа 2023, 19:10 |
152
0

Денис ЯНАКОВ: «С Агробизнесом не так легко, как все думают»

Полузащитник «Полесья» – о матче Кубка Украины

23 августа 2023, 19:10 |
152
0
Денис ЯНАКОВ: «С Агробизнесом не так легко, как все думают»
ФК Полесье. Денис Янаков

Полузащитник житомирского «Полесья» Денис Янаков поделился мнениями после матча 1/16 Кубка Украины против «Агробизнеса» с Волочиска.

«Агробизнес» — очень хорошая команда, мы играли с ними до полномасштабного вторжения, и это были очень хорошие игры. С ними не так легко, как все думают. Команды Первой лиги тоже умеют играть в футбол. Поэтому сегодня получилась столь сложная игра. Во втором тайме отрабатывали в обороне, футбол - это командная игра, так же все бегут вперед, так же все бегут назад. Нет такого, что кто-то встал и не бежит в оборону. У нас команда, и потому, я думаю, мы заслужили сегодня победу. Ребята из U19 — это хорошие пацаны, им нужно немного добавить уверенности в себе, чтобы поменьше переживать. Но это нормально, в их возрасте все из-за этого проходили. Они умеют играть в футбол, знают, как это делать, поэтому все будет хорошо, если будут работать в правильном направлении», - сказал Янаков.

Напомним, что «Полесье» в гостевой встрече обыграло «Агробизнес» со счётом 2:0.

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Полесье Житомир Агробизнес Кубок Украины по футболу Денис Янаков
Источник ФК Полесье
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