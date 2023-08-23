Григорчук одержал 50-ю победу с Черноморцем в УПЛ
Наставнику одесского клуба покорилось солидное достижение
В игре 4-го тура УПЛ с «Динамо» (3:2) главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу у руля одесского клуба в чемпионате Украины по футболу.
На своем поле «моряки» одержали 26 побед и в гостях – 24.
В игре с динамовцами был зафиксирован и голевой юбилей. Самсон Иеде стал автором 150-го гола «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины. На своем поле черно-синие забивали 82 гола, а в гостях – 68.
Юбилейные победы «Черноморца» при Романе Григорчуке в чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):
|
№
|
Дата
|Соперник
|
Cчет (поле)
|
1-а
|
25.09.2011
|
Заря
|
2:0 (г)
|
10-а
|
10.05.2012
|
Оболонь (1992)
|
1:0 (д)
|
20-а
|
03.03.2013
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
30-а
|
27.10.2013
|
Говерла
|
2:1 (д)
|
40-а
|
14.11.2022
|
Львов
|
2:0 (д)
|
50-а
|
20.08.2023
|
Динамо
|
3:2 (д)
Юбилейные голы «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):
|
№
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
1-й
|
17.07.2011
|
Анатолий Диденко
|
44’
|
Карпати
|
1:1 (г)
|
50-й
|
23.11.2012
|
Иван Бобко
|
67’
|
Кривбас
|
2:0 (д)
|
100-й
|
04.08.2014
|
Руслан Фомин
|
15’
|
Мариуполь
|
3:3 (д)
|
150-й
|
20.08.2023
|
Самсон Иеде
|
90’
|
Динамо
|
3:2 (д)
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