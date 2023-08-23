Григорчук одержал 50-ю победу с Черноморцем в УПЛ

В игре 4-го тура УПЛ с «Динамо» (3:2) главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу у руля одесского клуба в чемпионате Украины по футболу.

На своем поле «моряки» одержали 26 побед и в гостях – 24.

В игре с динамовцами был зафиксирован и голевой юбилей. Самсон Иеде стал автором 150-го гола «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины. На своем поле черно-синие забивали 82 гола, а в гостях – 68.

Юбилейные победы «Черноморца» при Романе Григорчуке в чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):

№ Дата Соперник Cчет (поле) 1-а 25.09.2011 Заря 2:0 (г) 10-а 10.05.2012 Оболонь (1992) 1:0 (д) 20-а 03.03.2013 Ворскла 1:0 (д) 30-а 27.10.2013 Говерла 2:1 (д) 40-а 14.11.2022 Львов 2:0 (д) 50-а 20.08.2023 Динамо 3:2 (д)

Юбилейные голы «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):