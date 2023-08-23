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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 18:21 | Обновлено 23 августа 2023, 19:55
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0

Григорчук одержал 50-ю победу с Черноморцем в УПЛ

Наставнику одесского клуба покорилось солидное достижение

23 августа 2023, 18:21 | Обновлено 23 августа 2023, 19:55
70
0
Григорчук одержал 50-ю победу с Черноморцем в УПЛ
ФК Черноморец. Черноморец – Динамо

В игре 4-го тура УПЛ с «Динамо» (3:2) главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук отпраздновал 50-ю победу у руля одесского клуба в чемпионате Украины по футболу.

На своем поле «моряки» одержали 26 побед и в гостях – 24.

В игре с динамовцами был зафиксирован и голевой юбилей. Самсон Иеде стал автором 150-го гола «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины. На своем поле черно-синие забивали 82 гола, а в гостях – 68.

Юбилейные победы «Черноморца» при Романе Григорчуке в чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):

Дата

 Соперник

Cчет (поле)

1-а

25.09.2011

Заря

2:0 (г)

10-а

10.05.2012

Оболонь (1992)

1:0 (д)

20-а

03.03.2013

Ворскла

1:0 (д)

30-а

27.10.2013

Говерла

2:1 (д)

40-а

14.11.2022

Львов

2:0 (д)

50-а

20.08.2023

Динамо

3:2 (д)

Юбилейные голы «Черноморца» при Романе Григорчуке в Чемпионатах Украины (2011 – 21.08.2023):

Дата

Автор гола

Минута

Соперник

Счет (поле)

1-й

17.07.2011

Анатолий Диденко

44’

Карпати

1:1 (г)

50-й

23.11.2012

Иван Бобко

67’

Кривбас

2:0 (д)

100-й

04.08.2014

Руслан Фомин

15’

Мариуполь

3:3 (д)

150-й

20.08.2023

Самсон Иеде

90’

Динамо

3:2 (д)

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Черноморец - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика цифры и факты Динамо Киев
Источник УПЛ
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