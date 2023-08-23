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Чемпионат Украины
23 августа 2023, 16:25 | Обновлено 23 августа 2023, 16:49
1164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вратаря из Китая

Чжу Менди - первая представительница Китая в украинском футболе

23 августа 2023, 16:25 | Обновлено 23 августа 2023, 16:49
1164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вратаря из Китая
ФК Кривбасс. Чжу Менди

Женская футбольная команда криворожского «Кривбасса» подписала вратаря китайского клуба «Сычуань» Чжу Менди.

Чжу Менди в январе исполнилось 23 года. Ранее она выступала за сборные Китая U-19 и U-20. В «Кривбассе» китаянка будет выступать под номером 23.

«Мы подписали молодую и амбициозную футболистку. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Чжу Менди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что она хорошо проявит себя в «Кривбассе», — прокомментировал трансфер тренер вратарей женской команды «Кривбасса» Сергей Смородин.

Примечательно, что Чжу Менди стала первой представительницей Китая в украинском футболе. Ранее футболисты и футболистки из этой страны в чемпионат Украины не приезжали.

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Источник ФК Кривбасс
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