ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вратаря из Китая

Женская футбольная команда криворожского «Кривбасса» подписала вратаря китайского клуба «Сычуань» Чжу Менди.

Чжу Менди в январе исполнилось 23 года. Ранее она выступала за сборные Китая U-19 и U-20. В «Кривбассе» китаянка будет выступать под номером 23.

«Мы подписали молодую и амбициозную футболистку. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Чжу Менди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что она хорошо проявит себя в «Кривбассе», — прокомментировал трансфер тренер вратарей женской команды «Кривбасса» Сергей Смородин.

Примечательно, что Чжу Менди стала первой представительницей Китая в украинском футболе. Ранее футболисты и футболистки из этой страны в чемпионат Украины не приезжали.