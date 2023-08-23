Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Металлиста 1925: «Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт»
Кубок Украины
23 августа 2023, 15:37 | Обновлено 23 августа 2023, 16:06
175
0

Защитник Металлиста 1925: «Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт»

Михаил Рудавский дал комментарий о подготовке команды к игре Кубка Украины

23 августа 2023, 15:37 | Обновлено 23 августа 2023, 16:06
175
0
Защитник Металлиста 1925: «Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт»
ФК Металлист 1925. Михаил Рудавский

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Рудавский рассказал о подготовке команды к матчу на Кубок Украины против «Горняка-Спорт»:

– В прошлом году матчей на Кубок не было. Наверное, команда уже и подзабыла, как это играть дважды в неделю матчи. Как проходила подготовка к матчу против «Горняка-Спорт»?

– Мы провели три тренировки. Одна была очень насыщенная и две подготовительных. Я думаю, что мы хорошо подготовились к «Горняку-Спорт». Будет тяжелая игра, но должны выигрывать ее.

– Нет ли у команды каких-то шапкозакидательских настроений перед матчем против представитель Первой лиги?

– Нет, мы все знаем, что в Кубке может произойти все, что угодно. Поэтому мы уважаем соперника и готовимся.

– На матч не едет часть футболистов, которые играли в матче против «Миная». Является ли эта игра возможностью заявить о себе другим футболистам?

– Я считаю, что каждая игра и каждая тренировка – это возможность проявить себя и играть в основном составе. Поэтому – да. Это будет еще одна возможность.

Игра «Горняк-Спорт» – «Металлист 1925» начнется в 16:00.

По теме:
Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти
Кубок Украины. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая сенсация 1/16 финала: ФСК Мариуполь прошел Колос
Михаил Рудавский Металлист 1925 Горняк-Спорт Кубок Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Футбол | 23 августа 2023, 12:43 0
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца

Ольга Кармона Гарсия пережила лучший и худший день в жизни в минувшее воскресенье…

Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Бокс | 23 августа 2023, 07:30 3
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона

Но шансов у претендента немного

Рваная рана в центре защиты Динамо
Футбол | 23.08.2023, 11:37
Рваная рана в центре защиты Динамо
Рваная рана в центре защиты Динамо
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Футбол | 23.08.2023, 07:20
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 23.08.2023, 03:45
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 3
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
Кто дальше для Иноуэ? Поединок за абсолют или бывший соперник Ломаченко
21.08.2023, 17:13
Бокс
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
22.08.2023, 18:16 2
Футбол
Валерий КОНДРАТЬЕВ: «Мы разберемся в причинах отсутствия игроков сборной»
Валерий КОНДРАТЬЕВ: «Мы разберемся в причинах отсутствия игроков сборной»
22.08.2023, 04:00
Баскетбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем