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Кубок Украины
23 августа 2023, 15:15 | Обновлено 23 августа 2023, 15:26
507
0

Евгений ШЕВЧЕНКО: «Эпицентр именно играет в футбол»

Защитник «Вереса» рассказал о подготовке к матчу против бывшего клуба

23 августа 2023, 15:15 | Обновлено 23 августа 2023, 15:26
507
0
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Эпицентр именно играет в футбол»
НК Верес. Евгений Шевченко

Защитник «Вереса» Евгений Шевченко рассказал пресс-службе клуба об ожиданиях от матча Кубка Украины против своего бывшего клуба - «Эпицентра». Игра начнется в 16:00.

«К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с «Эпицентром» интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей.

В «Эпицентре» я провел прекрасный сезон. У нас был замечательный дружный коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересной.

Насколько силен этот соперник - покажет только матч. Скажу, что «Эпицентр» - одна из тех команд, которые именно играют в футбол. В Первой лиге не так много коллективов, которые могут это делать. В Каменце-Подольском есть тренерский штаб, который действительно умеет ставить игру. Они стараются играть в комбинационный футбол, а не просто бить вперед.

Если честно, перед жеребьевкой не хотел получить в соперники «Эпицентр».

В прошлом сезоне футболист провел за «Эпицентр» 22 матча в чемпионате Первой лиги, забил 1 гол.

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Евгений Шевченко (футболист) Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Кубок Украины по футболу
Источник ФК Верес
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