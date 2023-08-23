Евгений ШЕВЧЕНКО: «Эпицентр именно играет в футбол»

Защитник «Вереса» Евгений Шевченко рассказал пресс-службе клуба об ожиданиях от матча Кубка Украины против своего бывшего клуба - «Эпицентра». Игра начнется в 16:00.

«К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с «Эпицентром» интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей.

В «Эпицентре» я провел прекрасный сезон. У нас был замечательный дружный коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересной.

Насколько силен этот соперник - покажет только матч. Скажу, что «Эпицентр» - одна из тех команд, которые именно играют в футбол. В Первой лиге не так много коллективов, которые могут это делать. В Каменце-Подольском есть тренерский штаб, который действительно умеет ставить игру. Они стараются играть в комбинационный футбол, а не просто бить вперед.

Если честно, перед жеребьевкой не хотел получить в соперники «Эпицентр».

В прошлом сезоне футболист провел за «Эпицентр» 22 матча в чемпионате Первой лиги, забил 1 гол.