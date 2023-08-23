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Англия
23 августа 2023, 14:35 |
4427
3

Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м

23 августа 2023, 14:35 |
4427
3
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиса Шмидт

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую признали самой сексуальной спортсменкой мира по версии Busted Coverage, заявила о том, что хотела бы посоревноваться в беге на 400 метров с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?
– Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее.

В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его.

– Верите, что такой забег мог бы состояться?
– Не знаю. Возможно, мне нужно пригласить Эрлинга. Я всегда готова.

– Так сделайте это сейчас.
– Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее.

Шмидт является бронзовой призершей чемпионата Европы-2019 в эстафете 4х400 м.

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Алиса Шмидт Эрлинг Холанд
Источник Sport1.de
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Комментарии 3
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Summertime
Так не честно.  Нужен биатлон и пробивание пенальти через каждые 100 метров.
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+2
turist86
А з Мудриком слабо позмагатися?
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0
Mr Voevudskiy
Ладно бы это была Фемочка Бол, но эта.. ей бы самой результаты хорошие показывать)
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0
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