Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую признали самой сексуальной спортсменкой мира по версии Busted Coverage, заявила о том, что хотела бы посоревноваться в беге на 400 метров с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

– Вы бы победили Холанда в беге на 400 метров?

– Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее.

В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его.

– Верите, что такой забег мог бы состояться?

– Не знаю. Возможно, мне нужно пригласить Эрлинга. Я всегда готова.

– Так сделайте это сейчас.

– Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее.

Шмидт является бронзовой призершей чемпионата Европы-2019 в эстафете 4х400 м.