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  4. Кубок Украины. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
23 августа 2023, 13:40 |
492
1

Кубок Украины. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины

23 августа 2023, 13:40 |
492
1
Кубок Украины. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

  • 🔹 13:00. Левый берег – Черноморець
  • 🔹 14:00. Агробизнес – Полесье
  • 🔹 14:00. ФСК Мариуполь – Колос
  • 🔹 15:00. Звягель – Оболонь Киев
  • 🔹 16:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория Сумы
  • 🔹 16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925
  • 🔹 16:00. Эпицентр – Верес Ровно
  • 🔹 17:00. Скала 1911 – Рух Львов

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

13:00. Левый берег – Черноморец

14:00. Агробизнес – Полесье

14:00. ФСК Мариуполь – Колос

15:00. Звягель – Оболонь

16:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория

16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925

16:00. Эпицентр – Верес

17:00. Скала Стрый – Рух Львов

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Источник Sport.ua
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apepa
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