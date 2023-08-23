Кубок Украины. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины
23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
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Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
- 🔹 13:00. Левый берег – Черноморець
- 🔹 14:00. Агробизнес – Полесье
- 🔹 14:00. ФСК Мариуполь – Колос
- 🔹 15:00. Звягель – Оболонь Киев
- 🔹 16:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория Сумы
- 🔹 16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925
- 🔹 16:00. Эпицентр – Верес Ровно
- 🔹 17:00. Скала 1911 – Рух Львов
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
13:00. Левый берег – Черноморец
14:00. Агробизнес – Полесье
14:00. ФСК Мариуполь – Колос
15:00. Звягель – Оболонь
16:00. ЛНЗ Черкассы – Виктория
16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925
16:00. Эпицентр – Верес
17:00. Скала Стрый – Рух Львов
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