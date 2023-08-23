Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
Другие новости
23 августа 2023, 10:39 |
77
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа

Важные события во всех видах спорта

23 августа 2023, 10:39 |
77
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
ФК Днепр-1

В среду, 23 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Спартак Трнава – Днепр-1

Favbet 2.16 – 3.36 – 3.37

19:45 Хиберниан – Астон Вилла

Favbet 11.00 – 6.90 – 1.22

22:00 Брага – Панатинаикос

Favbet 1.71 – 3.62 – 5.20

22:00 Мольде – Галатасарай

Favbet 3.09 – 3.52 – 2.24

ТЕННИС

18:00 Юрико Миядзаки – Дарья Снигур

Favbet 3.17 – 1.34

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Футбол | 22 августа 2023, 11:25 2
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена

Виктор Вацко сообщил, что Лассина Траоре снова выбыл из состава команды

Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Футбол | 22 августа 2023, 18:16 1
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду

В прошлом году Николай Лавренко принял решение, что клуб не будет играть сезон в Первой лиге

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Футбол | 22.08.2023, 13:28
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
Футбол | 23.08.2023, 07:55
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве
Футбол | 23.08.2023, 06:50
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
21.08.2023, 12:15 14
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
23.08.2023, 03:45
Бокс
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
22.08.2023, 20:19 25
Футбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем