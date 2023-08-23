Другие новости23 августа 2023, 10:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
Важные события во всех видах спорта
23 августа 2023, 10:39 |
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В среду, 23 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Спартак Трнава – Днепр-1
19:45 Хиберниан – Астон Вилла
22:00 Брага – Панатинаикос
22:00 Мольде – Галатасарай
ТЕННИС
18:00 Юрико Миядзаки – Дарья Снигур
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