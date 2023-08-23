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Испания
23 августа 2023, 10:22 |
277
0

Звездный баскетбольный тренер стал акционером Мальорки

Стив Керр приобрел акции испанского клуба

23 августа 2023, 10:22 |
277
0
Звездный баскетбольный тренер стал акционером Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Керр

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр стал акционером испанского футбольного клуба «Мальорка». Он присоединился к еще одной легенде НБА, 2-кратному MVP чемпионата Стиву Нэшу.

В июне текущего года президентом и владельцем контрольного пакета акций «Мальорки» стал бывший вице-президент «Финикса» Энди Кольберг. Именно он предложил Керру и Нэшу стать акционерами его клуба.

Напомним, Стив Керр является 9-кратным чемпионом НБА. 5 раз он выигрывал чемпионат в качестве игрока, еще 4 – как главный тренер «Голден Стэйта».

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Источник The Athletic
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