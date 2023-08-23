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  4. ВИДЕО. Бернли представил новичка сценой из фильма Барби
Англия
23 августа 2023, 09:38 |
109
0

ВИДЕО. Бернли представил новичка сценой из фильма Барби

Аарон Джеймс Рэмзи стал одним из героев фэнтезийной комедии

23 августа 2023, 09:38 |
109
0
ВИДЕО. Бернли представил новичка сценой из фильма Барби
ФК Бернли. Аарон Джеймс Рэмзи

Английский клуб «Бернли» забавно анонсировал трансфер 20-летнего полузащитника Аарона Джеймса Рэмзи.

«Бордовые» отправили игрока во вселенную «Барби», добавив его в одну из самых известных сцен из фильма, который вышел месяц назад и собрал уже около 1,3 миллиарда долларов.

Следует добавить, что «Бернли» не в первый раз подобным образом представляет новичков. Ранее пресс-служба использовала для этого различные сериалы и мультфильмы.

Отметим, что Рэмзи – уроженец Бирмингема, перешел в «Бернли» из «Астон Виллы» за 16,5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Рэмзи сыграл 29 матчей в Чемпионшипе, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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Бернли юмор Английская Премьер-лига видео Аарон Джеймс Рэмзи
Источник Twitter
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