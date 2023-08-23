ВИДЕО. Бернли представил новичка сценой из фильма Барби
Аарон Джеймс Рэмзи стал одним из героев фэнтезийной комедии
Английский клуб «Бернли» забавно анонсировал трансфер 20-летнего полузащитника Аарона Джеймса Рэмзи.
«Бордовые» отправили игрока во вселенную «Барби», добавив его в одну из самых известных сцен из фильма, который вышел месяц назад и собрал уже около 1,3 миллиарда долларов.
Следует добавить, что «Бернли» не в первый раз подобным образом представляет новичков. Ранее пресс-служба использовала для этого различные сериалы и мультфильмы.
Отметим, что Рэмзи – уроженец Бирмингема, перешел в «Бернли» из «Астон Виллы» за 16,5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2028 года.
В прошлом сезоне Рэмзи сыграл 29 матчей в Чемпионшипе, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
He's Kenough 💖 pic.twitter.com/o4HEoYwHw5— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 22, 2023
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