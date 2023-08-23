ВИДЕО. Бернли представил новичка сценой из фильма Барби

Английский клуб «Бернли» забавно анонсировал трансфер 20-летнего полузащитника Аарона Джеймса Рэмзи.

«Бордовые» отправили игрока во вселенную «Барби», добавив его в одну из самых известных сцен из фильма, который вышел месяц назад и собрал уже около 1,3 миллиарда долларов.

Следует добавить, что «Бернли» не в первый раз подобным образом представляет новичков. Ранее пресс-служба использовала для этого различные сериалы и мультфильмы.

Отметим, что Рэмзи – уроженец Бирмингема, перешел в «Бернли» из «Астон Виллы» за 16,5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Рэмзи сыграл 29 матчей в Чемпионшипе, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.