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  4. Дарья Снигур – Юрико Миядзаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
23 августа 2023, 09:15 |
184
0

Дарья Снигур – Юрико Миядзаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

23 августа 2023, 09:15 |
184
0
Дарья Снигур – Юрико Миядзаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

23 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Юрико Миядзаки (№199 WTA). Встреча состоится на корте №7 первым запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кароль Монне или Валерии Савиных.

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Источник Sport.ua
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