Дарья Снигур – Юрико Миядзаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open
23 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Юрико Миядзаки (№199 WTA). Встреча состоится на корте №7 первым запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кароль Монне или Валерии Савиных.
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