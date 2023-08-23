Шахтер поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Донецкий «Шахтер» поздравил болельщиков с Днем Государственного флага Украины.

«23 августа в Украине отмечается День Государственного флага.

Сине-желтые цвета украинского флага стали символом несокрушимого духа и воли к свободе и независимости для людей во всем мире.

Для «Шахтера» большая честь и гордость представлять наше государство и выходить на матчи под флагом Украины.

Гордимся тем, что мы – украинцы! Верим в ВСУ и нашу победу!», – сказано в поздравлении.

Отметим, что праздник отмечается 23 августа, начиная с 2004 года.