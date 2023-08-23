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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 08:59 | Обновлено 23 августа 2023, 09:00
208
4

Шахтер поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Донецкий клуб горд представлять наше государство

23 августа 2023, 08:59 | Обновлено 23 августа 2023, 09:00
208
4
Шахтер поздравил украинцев с Днем Государственного флага
ФК Шахтар

Донецкий «Шахтер» поздравил болельщиков с Днем Государственного флага Украины.

«23 августа в Украине отмечается День Государственного флага.

Сине-желтые цвета украинского флага стали символом несокрушимого духа и воли к свободе и независимости для людей во всем мире.

Для «Шахтера» большая честь и гордость представлять наше государство и выходить на матчи под флагом Украины.

Гордимся тем, что мы – украинцы! Верим в ВСУ и нашу победу!», – сказано в поздравлении.

Отметим, что праздник отмечается 23 августа, начиная с 2004 года.

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Шахтер Донецк фото флаг Украины
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Fant24
Даже не верится что такая метамарфоза произошла в сознании донецких .Еще в 14 м году отказвались надевать футболки в подлержку Украины .Любопытно если бы рыги так и остались при власти то за кого бы они были ?
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+1
vovei
Шахтер-"поморанчевые "футболки- ярик- слава Украине-???
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0
Fant24
Спорт юа .Почему на всех сайтах пишут о сепаоатисте Бубке который имеет фирмы в россии и этими деньгами оплачивает русские ракеты которые летят по мирным жителям Украины и убивают детей ? Напишите информацию.о бубке .кто его привел в украинский нок и почему его не выгнали по сей день ?
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0
Віктор Коробка
Донбас - це Україна! Слава Україні!
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0
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