Шахтер поздравил украинцев с Днем Государственного флага
Донецкий клуб горд представлять наше государство
Донецкий «Шахтер» поздравил болельщиков с Днем Государственного флага Украины.
«23 августа в Украине отмечается День Государственного флага.
Сине-желтые цвета украинского флага стали символом несокрушимого духа и воли к свободе и независимости для людей во всем мире.
Для «Шахтера» большая честь и гордость представлять наше государство и выходить на матчи под флагом Украины.
Гордимся тем, что мы – украинцы! Верим в ВСУ и нашу победу!», – сказано в поздравлении.
Отметим, что праздник отмечается 23 августа, начиная с 2004 года.
Для «Шахтаря» велика честь і гордість представляти нашу державу та виходити на матчі під прапором України.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 23, 2023
Пишаємося тим, що ми – українці! Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!#Україна #Shakhtar
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