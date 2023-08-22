ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал молодого аргентинского защитника

«Милан» официально сообщил о подписании 21-летнего аргентинского защитника «Платенсе» Марко Пеллегрино. С игроком подписан контракт на пять лет – до лета 2028 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов и 10% от следующего трансфера игрока. В «Милане» Пеллегрино будет играть под 31-м номером.

За основную команду «Платенсе» Пеллегрино провел 17 матчей и забил 1 гол. 21-летний аргентинец может сыграть на позициях центрального защитника и опорного хавбека.