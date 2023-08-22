Стало известно, сколько заработали сборные за женский ЧМ-2023

В воскресенье, 20 августа завершился женский чемпионат мира по футболу 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Чемпионами стали испанки, которые в финале обыграли Англию.

Стало известно, сколько заработала на турнирные каждая сборная. Распределение велось по новому методу: отдельно для национальных ассоциаций и отдельный призовой фонд в размере 11,3 миллиона долларов непосредственно для футболисток.

Как распределили призовой фонд ЧМ-2023:

Испания: 4,29 миллиона долларов (270 тысяч долларов – прямые выплаты от ФИФА игрокам) – чемпионки

Англия: 3,015 миллиона долларов (195 тысяч долларов) – вице-чемпионки

Швеция: 2,61 миллиона долларов (180 тысяч долларов) – бронзовые призеры

Австралия: 2,455 миллиона долларов (165 тысяч долларов) – четвертое место

Нидерланды, Япония, Франция, Колумбия: по 2.18 миллиона долларов (по 90 тысяч долларов) – четвертьфиналистки

Швейцария, Южная Африка, Норвегия, США, Дания, Марокко, Нигерия, Ямайка: по 1,87 миллиона долларов (по 60 тысяч долларов) – 1/8 финала

Новая Зеландия, Филиппины, Ирландия, Канада, Коста-Рика, Замбия, Гаити, Китай, Вьетнам, Португалия, Бразилия, Панама, Италия, Аргентина, Германия, Южная Корея: по 1,56 миллиона долларов (по 30 тысяч долларов) – групповой этап