Неудачный дебют на мейджоре. Стародубцева завершила выступления на US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 201) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах уступила Селин Наеф (Швейцария, WTA 161) за 2 часа и 45 минут.

US Open 2023. Первый раунд квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 7:5, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Для Юлии этот матч стал первым на турнирах серии Grand Slam.

Во 2-м раунде отбора к US Open Наеф встретится с Кэти Волынец.