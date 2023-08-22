US Open22 августа 2023, 23:10 |
200
1
Неудачный дебют на мейджоре. Стародубцева завершила выступления на US Open
Юлия в трех сетах уступила Селин Наеф
22 августа 2023, 23:10 |
200
1
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 201) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах уступила Селин Наеф (Швейцария, WTA 161) за 2 часа и 45 минут.
US Open 2023. Первый раунд квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 7:5, 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Для Юлии этот матч стал первым на турнирах серии Grand Slam.
Во 2-м раунде отбора к US Open Наеф встретится с Кэти Волынец.
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Комментарии 1
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Перший млинець на Шоломах виявився глевким. Суперниця для дебюту була не найкраща, але здалося, що без проблем зі здоров'ям (затейповані коліно та плече) шанси перемогти були б високими. Ну й досвіду на найважливіших очках не вистачило. Важливо чітко усвідомлювати, коли у вирішальні моменти потрібно ризикнути, а коли - потримати м'яч у грі. Це з часом прийде, а ось що зі здоров'ям? Чи готова Юля до таких навантажень у перший же рік професійного тенісу? Тим більше, вже на рівні другої сотні рейтингу?
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