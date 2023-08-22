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  4. САРАПИЙ: «Кошице стал для нас європейським домом, приятно здесь играть»
Лига конференций
22 августа 2023, 21:10 | Обновлено 22 августа 2023, 21:21
111
0

САРАПИЙ: «Кошице стал для нас європейським домом, приятно здесь играть»

Защитник СК «Днепр-1» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций

22 августа 2023, 21:10 | Обновлено 22 августа 2023, 21:21
111
0
САРАПИЙ: «Кошице стал для нас європейським домом, приятно здесь играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Захисник «Дніпра-1» Едуард Сарапій поспілкувався із журналістами напередодні першого матчу 4-го раунду Ліги конференцій зі «Спартаком» з Трнави, який пройде 23 серпня о 19:30.

– Ваше ставлення щодо того, що обидва матчі будуть проходити у Словаччині?

– Для нас вже дуже приємно грати у Кошицях, де ми знайшли своїх вболівальників. Для нас це просто даність грати зі словацькою командою, тому що Кошиці стали для нас європейською домівкою.

– Що для вас виступи у європейських турнірах?

– Кожна гра для нас важлива, адже ми їх граємо в Європі, а суперники на рівень вище, ніж у нашому внутрішньому чемпіонаті. Тому ми хочемо пройти як можна далі, на цьому етапі – це груповий раунд Ліги конференцій. Там показати кращі результати і довести, що ми гідні грати в Європі.

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Спартак Трнава пресс-конференция Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 Эдуард Сарапий
Источник СК Днепр-1
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