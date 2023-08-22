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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 20:34 |
794
5

Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах

Также на тренера пошли учиться Юрий Панькив и Сергей Политыло

22 августа 2023, 20:34 |
794
5
Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах
ФК Динамо. Денис Гармаш

Ряд известных украинских футболистов прибыл на курсы лицензирования Украинской ассоциации футбола (УАФ). Среди них – Денис Гармаш, Евгений Хачериди, Юрий Панькив, Сергей Политыло, Владимир Лысенко и Алексей Дитятьев.

В случае успешного прохождения курсов они получат дипломы УЕФА категории «В». Это даст им возможность работать главным тренером на уровне Первой и Второй лиг, а также в аматорском футболе. Отметим, что многие из указанных выше людей продолжают карьеру игрока.

Осенью прошлого года дипломы УЕФА Pro получили Руслан Ротань, Олег Гусев, Олег Венглинский и Желько Любенович.

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Денис Гармаш Юрий Панькив Евгений Хачериди Сергей Политыло Владимир Лысенко Алексей Дитятьев
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Комментарии 5
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nivavn
Ого-го-го! Динамо, готуйся....
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+1
Fitness.sports
Главное не стать на тропу Леоненко. Ни разу не тренировал, а большой футбольный эксперт 🤣🤣🤣
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0
Allegro_Barbaro
Хач міг би й пограти ще сезончик, а то кінець кар'єри якийсь зовсім змазаний виходить
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0
alex55
Гармаш и Хачериди не по адресу. Им обоим сначала нужно пройти лечение в психоневрологическом диспансере, а потом Может что-то и получится.
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0
Єгер
Хачеріді і Гармаш тренери. . Хоча, якщо на тренуванні бити мажора в п'ятак після кожного кривого паса, може бути користь. Але мозгів немає в обох.
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0
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