Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах

Ряд известных украинских футболистов прибыл на курсы лицензирования Украинской ассоциации футбола (УАФ). Среди них – Денис Гармаш, Евгений Хачериди, Юрий Панькив, Сергей Политыло, Владимир Лысенко и Алексей Дитятьев.

В случае успешного прохождения курсов они получат дипломы УЕФА категории «В». Это даст им возможность работать главным тренером на уровне Первой и Второй лиг, а также в аматорском футболе. Отметим, что многие из указанных выше людей продолжают карьеру игрока.

Осенью прошлого года дипломы УЕФА Pro получили Руслан Ротань, Олег Гусев, Олег Венглинский и Желько Любенович.