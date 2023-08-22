Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах
Также на тренера пошли учиться Юрий Панькив и Сергей Политыло
Ряд известных украинских футболистов прибыл на курсы лицензирования Украинской ассоциации футбола (УАФ). Среди них – Денис Гармаш, Евгений Хачериди, Юрий Панькив, Сергей Политыло, Владимир Лысенко и Алексей Дитятьев.
В случае успешного прохождения курсов они получат дипломы УЕФА категории «В». Это даст им возможность работать главным тренером на уровне Первой и Второй лиг, а также в аматорском футболе. Отметим, что многие из указанных выше людей продолжают карьеру игрока.
Осенью прошлого года дипломы УЕФА Pro получили Руслан Ротань, Олег Гусев, Олег Венглинский и Желько Любенович.
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