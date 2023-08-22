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Испания
22 августа 2023, 18:30 | Обновлено 22 августа 2023, 18:55
971
0

ВИДЕО. Фаны Малаги затроллили руководство, «подписав» случайного туриста

Болельщики недовольны отсутствием трансферов

22 августа 2023, 18:30 | Обновлено 22 августа 2023, 18:55
971
0
ВИДЕО. Фаны Малаги затроллили руководство, «подписав» случайного туриста
ФК Малага

Фаны «Малаги», которая сначала вылетела из Ла Лиги, а затем и из Сегунды, устали ждать трансферов и пошли на крайние меры. Активные болельщики затроллили руководство команды, которое подписало свободных агентов, но не потратило ни копейки на полноценные трансферы.

Фанаты собрались в аэропорту и со всеми почестями встретили случайного туриста. Даже вручили самодельную форму с номером 69, надели шарф в клубных цветах и просили раздать автографы. К туристу даже приставили охранника.

Видео акции фанатов

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Малага видео юмор
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