Испания22 августа 2023, 18:30 | Обновлено 22 августа 2023, 18:55
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ВИДЕО. Фаны Малаги затроллили руководство, «подписав» случайного туриста
Болельщики недовольны отсутствием трансферов
22 августа 2023, 18:30 | Обновлено 22 августа 2023, 18:55
971
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Фаны «Малаги», которая сначала вылетела из Ла Лиги, а затем и из Сегунды, устали ждать трансферов и пошли на крайние меры. Активные болельщики затроллили руководство команды, которое подписало свободных агентов, но не потратило ни копейки на полноценные трансферы.
Фанаты собрались в аэропорту и со всеми почестями встретили случайного туриста. Даже вручили самодельную форму с номером 69, надели шарф в клубных цветах и просили раздать автографы. К туристу даже приставили охранника.
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