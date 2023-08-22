Виталий Сачко – Рауль Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open
22 августа украинский теннисист Виталий Сачко (№166 АТР) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинец сыграет против Рауля Бранкаччо из Италии (№169 АТР). Встреча состоится на корте №6 третьим запуском после матча Стародубцева – Наеф. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Каичи Учиды или Тимофея Скатова.
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