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US Open
22 августа 2023, 17:25 | Обновлено 22 августа 2023, 17:26
182
0

Виталий Сачко – Рауль Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

22 августа 2023, 17:25 | Обновлено 22 августа 2023, 17:26
182
0
Виталий Сачко – Рауль Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

22 августа украинский теннисист Виталий Сачко (№166 АТР) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец сыграет против Рауля Бранкаччо из Италии (№169 АТР). Встреча состоится на корте №6 третьим запуском после матча Стародубцева – Наеф. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Каичи Учиды или Тимофея Скатова.

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смотреть онлайн US Open 2023 Виталий Сачко Рауль Бранкаччо
Источник Sport.ua
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