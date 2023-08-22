Матч Славии и Зари будут обслуживать арбитры из Эстонии и Нидерландов

УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф Лиги Европы между чешской «Славией» и украинской «Зарей».

Рефери встречи будет эстонец Кристо Тохфер, его ассистентами — Силвер Коив и Стен Клаасен, а четвертым арбитром — Йоонас Яановиц.

С системой видеоповтора VAR будут работать нидерландцы Деннис Хихлер и его ассистент Йохем Кампхаюс.

Матч между «Славией» и «Зарей» пройдет в четверг, 24 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.