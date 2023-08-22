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Лига Европы
22 августа 2023, 16:22 | Обновлено 22 августа 2023, 16:52
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0

Матч Славии и Зари будут обслуживать арбитры из Эстонии и Нидерландов

Рефери встречи назначен Кристо Тохфер

22 августа 2023, 16:22 | Обновлено 22 августа 2023, 16:52
140
0
Матч Славии и Зари будут обслуживать арбитры из Эстонии и Нидерландов
Jalgpall.ee. Кристо Тохфер

УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф Лиги Европы между чешской «Славией» и украинской «Зарей».

Рефери встречи будет эстонец Кристо Тохфер, его ассистентами — Силвер Коив и Стен Клаасен, а четвертым арбитром — Йоонас Яановиц.

С системой видеоповтора VAR будут работать нидерландцы Деннис Хихлер и его ассистент Йохем Кампхаюс.

Матч между «Славией» и «Зарей» пройдет в четверг, 24 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Источник УЕФА
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